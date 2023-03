Au Portugal, l'époustouflant hôtel Vermelho signé Christian Louboutin

Réseau d’amis

Un autre atout de Louboutin? Son réseau d’amis, dont fait partie son architecte, Madalena Caiado, sœur de son avocat portugais. Ils se connaissent depuis toujours et elle a déjà travaillé pour lui sur un projet de restauration de sa maison de Lisbonne. "Elle m’a offert un superbe livre sur les bâtiments portugais anciens et je me suis dit que la personne qui savait que j’aimerais ce livre était l’architecte qu’il me fallait."

La designer textile et ex-rédactrice en chef du Elle Decor et du Vogue Living, Carolina Irving est une voisine. Elle s’est fait un plaisir de mettre à son service ses connaissances encyclopédiques en matière de textiles historiques et de collections contemporaines. Patricia Medina, ex-antiquaire, restauratrice de palais classiques et consultante en design, a mis Louboutin en contact avec les meilleurs sculpteurs sur bois, ferronniers et céramistes espagnols. Les magnifiques portes des chambres, faites à la main et ornées de motifs baroques, sont en frêne américain et font plus de cinq centimètres d’épaisseur. Elles proviennent de Séville, comme les lourdes poignées en étain incrustées de délicats motifs en émail blanc et vermillon.

© Stefan Giftthaler

Dans notre suite, les carrelages à effet jaspé dans des nuances de turquoise semblent diffuser une lueur violette. Chaque suite a son propre carrelage qui couvre les sols, les murs et les niches derrière la tête de lit. Les chambres près du jardin sont dotées de carreaux anciens provenant des quatre coins d’Espagne et du Portugal. "Chacune a été pensée comme une pièce unique", explique Medina, qui nous guide à travers l’hôtel. "Qu’il s’agisse d’éléments en métal, en bois ou en céramique. Ce n’est que le mois dernier, quand je me suis assise pour contempler un an et demi de travail, que j’ai réalisé ce qui avait été accompli ici."

Le bar monolithique en marbre indien vert giada décoré de gracieux ornements argentés dans le style des autels baroques est splendide. Il a été réalisé par des ferronniers sévillans de la cinquième génération qui excercent leur art dans des églises. Medina rit en se souvenant de la réaction de ces artisans quand elle leur précisé que leur création ne trônerait pas dans un lieu religieux, mais dans un bar, lieu profane s’il en est.

Le bar monolithique en marbre indien vert giada. © Stefan Giftthaler

Dans d’autres pièces, le Vermehlo rend hommage aux racines égyptiennes de Louboutin. Ainsi, les murs de la suite wellness sont recouverts d’albâtre de Louxor éclairé par l’arrière pour diffuser une douce lueur caramel.

La Grèce et Paris sont évoqués au dernier étage, où un appartement composé d’une chambre simple et d’une chambre double communicantes. L’un des étages est une réplique d’un étage de l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. Kakanias, artiste et collaborateur permanent de Louboutin, a peint sur les murs des feuilles et des motifs ondoyants. Le plafond voûté de la chambre à coucher est décoré d’une étoile à cinq branches, inspirée par le ciel étoilé qui décore le couloir d’une tombe de la Vallée des Rois.

Les magnifiques miroirs en trompe-l’œil et les fresques décoratives du couloir principal sont l’œuvre de François Roux, qui a restauré les plafonds de la maison de Lisbonne.

Le mélange de styles, de références et d’époques trahit l’œil nuancé du collectionneur d’art qu’est Louboutin. "Chacun d’entre nous a ses propres références esthétiques", explique-t-il à propos de la réussite de ce projet qui a impliqué beaucoup de gens. "Quand je travaille en équipe, ce qui compte pour moi, c’est le partage de ces références esthétiques des uns et des autres. C’est un peu comme un langage: une fois que l’on se parle, tout devient plus fluide."

Le recours à la couleur rouge, signature de Louboutin, est aussi judicieux que visible. Et "Vermelho" signifie "rouge" en portugais. © Stefan Giftthaler

Louboutin, Irving et Medina ne sont pas portugais. "Lorsqu’on n’est pas originaire du pays, on a une façon de voir les choses très différente", poursuit-il. "On voit et on découvre des choses que les gens d’ici considèrent comme évidentes au point qu’ils ne les remarquent plus." Pour illustrer ces propos, Louboutin souligne que certaines cheminées de l’hôtel sont purement décoratives, un choix qui reflète la tradition portugaise, mais aussi ses propres goûts. "Je disais toujours à Madalena: je voudrais plus de cheminées! Et elle me répondait que nous n’en avions pas besoin, mais elles sont belles, ces cheminées! D’accord, elles n’ont pas de fonction: elles sont juste belles, tout simplement."

Décontracté et raffiné

La cuisine du restaurant Xtian n’a été achevée que la veille de notre arrivée, et les plats qui en sortent sont exquis. Nous dégustons une salade de poulpe tendre, des sardines braisées, du bar accompagné d’une sauce aux couteaux et une côte d’agneau avec des migas chimichurri. Il est impressionnant de voir à quel point chacun donne le meilleur de lui-même, même s’il ne s’agit que d’une répétition générale.

"Oui, c’est un sentiment merveilleux", déclare Louboutin. "C’est dans la nature des Portugais: ce sont des gens amicaux et joviaux qui vivent selon un rythme un peu plus lent. Bien sûr, il faut aussi tenir compte de l’approche très professionnelle d’Arnaud et de Marugal." Le créateur fait référence à Arnaud Laporte Weywada, co-CEO de Marugal, la société spécialisée dans la gestion hôtelière choisie par Louboutin pour gérer le Vermelho.

L’hôtel devait devenir une expression de la façon dont les amis du créateur et lui-même vivent au Portugal. © Stefan Giftthaler

Les hôtels de Marugal en Espagne et en France, comme Cap Rocat à Majorque, Urso à Madrid et Le Relais de Chambord dans le Loir-et-Cher, sont réputés pour leur service à la fois décontracté et raffiné. "Je voulais que l’on se sente comme chez soi", poursuit-il. "L’hôtel devait devenir comme une expression de la façon dont mes amis et moi vivons au Portugal. Si l’on ressent cette atmosphère ici, c’est aussi parce que je savais que Marugal ferait exactement ce qu’il faut pour que ce soit le cas."

Charme menacé

Deux autres hôtels Vermelho sont déjà prévus dans les environs. Le premier sera un deux étoiles qui donne sur la lagune et qui appartient aussi à Louboutin: il sera aménagé par Olivia Putman, fille de la légendaire décoratrice Andrée Putman. Son ouverture est prévue pour l’année prochaine. Le second sera construit sur un terrain que Louboutin a acheté dans la pinède.