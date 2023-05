Au restaurant Aster à Bruxelles, "l’impression de payer cher une expérience frugale"

Commençons par la bonne nouvelle: Tubo Logier et Ydris Gryson ont ouvert un nouveau restaurant à la fin du mois de mars. Pour ceux qui ne connaissent pas le duo, le talentueux Logier a officié à Amsterdam et Londres ainsi qu’à In de Wulf et Chambre Séparée. C’est dans ces établissements légendaires que le chef a rencontré le sommelier Ydris Gryson. Deux noms qui suscitent des attentes élevées.

Pour leur projet, Logier et Gryson ont choisi le cadre d’une ancienne pizzéria dans le centre de Bruxelles. Peu de changements visibles: les longues tables, le sol en béton et les murs en briques brutes ont été adoptés par le duo sans plus de formalités. Logier s’active dans la cuisine ouverte - petit plan de travail, feu au charbon de bois sur le côté. Seul, il prépare un menu dégustation (6 services, 68 euros) pour une vingtaine de convives.

Tubo Logier et Ydris Gryson ont installé Aster dans le cadre simple et modeste d’une ancienne pizzéria du centre de Bruxelles. © Lore Viaene

Le début est prometteur. Maquereau tiède, beignet d’ail des ours et truite aux petits pois primeurs: le printemps est là. En même temps, des plats quelque peu capillotractés font leur apparition: on nous invite ainsi à tremper un bouquet de feuilles de chou dans un jaune d’œuf surmonté de fromage râpé - selon le serveur, une version végétarienne des pâtes carbonara. Le croissant au nori est, lui aussi, un peu étrange, tout comme le joli cylindre de bettes fourré à la crème de noix. Le flan caramel aux asperges (plat supplémentaire, 15 euros) est plus excitant, même si la frugale quenelle de caviar n’apporte pas grand-chose.