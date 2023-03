Au restaurant iOda à Bruxelles, les légumes sont sublimés à merveille

Et la deuxième? Elle est largement au rendez-vous. Le pak-choï, un chou plutôt insipide, est travaillé entier avec beaucoup de raffinement. Les feuilles pliées entourent élégamment des shiitakés snackés, auxquels de l’ail noir et du mezcal viennent ajouter une note chaude et fumée, alors que de l’huile aux herbes et un cracker de riz ultra fin apportent d’autres notes intéressantes. Suit un brocoli rôti, dont la texture est entre tendre et croquante. Une sauce au miso et de l’écume d’oignon apportent de la profondeur à ce plat et un anneau d’oignon frit, une agréable note croquante.