Au restaurant Màloma à Schaerbeek, dynamisme et créativité au rendez-vous

Manque de chance: le restaurant Màloma a ouvert ses portes en mars 2020, quelques jours avant le confinement. Mais, ce revers n’a pas suffi à arrêter l’ascension de Georges Athanassopoulos et Victor Deramay. Depuis quelques mois, les deux amis enchaînent les bonnes nouvelles. Fin 2022, Gault&Millau les a gratifiés d’une note plus élevée. En février, ils ont été l’un des rares restaurants bruxellois à être repris dans "Jong Keukengeweld", une sélection de Toerisme Vlaanderen qui récompense les jeunes talents.

Ce succès est pleinement justifié: au Màloma, passion et créativité s’expriment aussi bien dans l’assiette que dans le verre. On oublie donc vite l’exigüité des tables de ce petit établissement près du parc Josaphat, ainsi que l’absence de choix: la carte ne propose qu’un menu dégustation (4 services, 85 euros). Les amateurs de restaurants raffinés trouveront peut-être le confort un peu limite, mais l’essentiel, ce sont les assiettes qu’envoie le chef Athanassopoulos depuis sa cuisine ouverte.

Le repas commence par une belle composition de salsifis, oignons et pourpier. Avec une pâte contenant de l’oignon, le chef a réalisé une tartelette à bord haut, un savoureux contenant dans lequel se plaisent une crème d’oignon et des chips de salsifis. La préparation suivante, noix de Saint-Jacques snackées et truffe râpée avec générosité, justifie amplement le prix du menu. Vient ensuite une intense préparation déclinant lamelles de cèleri-rave aussi fines que de la dentelle et jus au thé vert grillé.