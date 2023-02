BookTok | Les bestsellers se décident sur TikTok avant de devenir des séries télé

“TikTok adore ce livre!”, déclare Tay Rosen, 25 ans, à ses 170.000 followers à propos de “Daisy Jones & The Six”. Le roman de Taylor Jenkins Reid suit un groupe de rock fictif des seventies, depuis leurs premiers concerts à Los Angeles jusqu’à la gloire mondiale et le split final. Le roman ressemble à une succession de témoignages au style très contemporain, comme ce dialogue: “Je sais que j’ai dit que je te dirais tout. Mais combien de ‘tout’ veux-tu vraiment savoir?”, demande Daisy.

La chanteuse Daisy Jones (Riley Keough, petite-fille du king Elvis Presley) dans “Daisy Jones & The Six”, la série qui raconte l’histoire d’un groupe de rock inspiré par Feetwood Mac.

“I love it”, révèle Rosen à ses followers sur TikTok. “On peut y reconnaître l’histoire de Fleetwood Mac, mais aussi la façon dont Stevie Nicks et Lindsey Buckingham écrivaient des chansons l’un sur l’autre. En lisant le livre, j’avais vraiment envie de savoir à quoi ressembleraient ces chansons dans la vraie vie. Heureusement, ce sera bientôt possible, grâce à l’adaptation pour la télévision!”

Le lecteur/influenceur/modèle Tay Rosen est une star sur BookTok, la sous-communauté TikTok dans laquelle des fans de littérature discutent de bouquins. Le hashtag #BookTok compte déjà 109 milliards de vues. En d’autres termes, les oncles grincheux peuvent à nouveau dormir sur leurs deux oreilles: les jeunes d’aujourd’hui se remettent à la lecture! Et c’est notamment grâce à BookTok, qui a été créé pendant la pandémie, quand tout le monde était enfermé et n’avait rien de mieux à faire que de piocher dans sa bibliothèque. Trois ans plus tard, le phénomène n’a fait que s’amplifier.

Who run the world?

Ce sont surtout les adolescentes et les jeunes qui décident désormais quels seront les prochains bestsellers et qui deviendra le prochain auteur de bestsellers. Autant dire: c’est le plus grand club de lecture du monde.

Il faut s’attendre à un tsunami de films et de séries adaptés de livres popularisés par TikTok.

D’ailleurs, ne sous-estimez pas les jeunes filles. Leurs intérêts sont souvent considérés comme superficiels et peu pertinents, mais ce sont aussi des adolescentes déchaînées qui ont catapulté les Beatles au sommet de la gloire dans les années 60. La mégastar Harry Styles, qui a récemment reçu le Grammy Award de l’Album de l’année, a commencé sa carrière avec One Direction, un autre groupe devenu célèbre grâce à des groupies en délire. Robert Pattinson brille aujourd’hui dans l’hypnotique “The Lighthouse” après avoir conquis une armée d’adolescentes grâce à son rôle d’Edward Cullen dans “Twilight”. Et comment Kylie Jenner est-elle devenue milliardaire? Eh oui, grâce aux adolescentes! Nous ne pouvons pas mieux dire que Beyoncé “Who run the world? Girls!”

Jane Austen et Donna Tartt

Il en va de même pour les livres. Le phénomène BookTok s’insinue désormais jusque dans le monde hors ligne. Ceux qui fréquentent régulièrement les librairies ont déjà repéré des présentoirs portant la mention “Vu sur TikTok”. On y trouve généralement des couvertures colorées de romans “young adult”, mais aussi des thrillers, des histoires de fantasy et – oui, ils sont là, eux aussi – des romans de gare.

“On y trouve en effet beaucoup de romans à l’eau de rose”, explique Wouter Cajot, de la librairie anversoise Stad Leest. “Parmi les titres populaires, citons ‘The Summer I Turned Pretty’ de Jenny Han, ‘Heartbreaker’ de Claudia Dey et tout ce qui est écrit par Colleen Hoover qui, de ‘Hopeless’ à ‘Ugly Love’, accumule les succès romantiques depuis plus de dix ans.”

Pas nécessairement ce que nous qualifions de littérature avec un grand L, mais ne sous-estimez pas les BookTokkers: ils aiment les classiques aussi. “Jamais Jane Austen n’avait été aussi populaire”, déclare Cajot. De même, “Le Maître des illusions” de Donna Tartt et “La Cloche de détresse” de Sylvia Plath se vendent à nouveau comme des petits pains.

© Reese's Book Club

Reese Witherspoon

Outre les adolescentes, les producteurs de télévision et de cinéma se tournent manifestement de plus en plus vers TikTok pour trouver de l’inspiration. Il faut dire que “Daisy Jones & The Six” a tous les ingrédients du succès. En tant que spectateur, on ressent les vibes Fleetwood Mac des années 70, avec des images de tournées de stades à guichets fermés entrecoupées de scènes de sexe, drogue, larmes et violence. Oui, le succès a un prix.

Pour le choix des acteurs, Hello Sunshine, la maison de production de “Daisy Jones & The Six”, a également été chercher du côté du rock’n’roll: l’actrice principale, Riley Keough, est la petite-fille du King, Elvis Presley.

Hello Sunshine s’est également chargée de l’adaptation des livres “Gone Girl” de Gillian Flynn et “Wild”, les mémoires de Cheryl Strayed.

La fondatrice – et power woman de cette société de production – est Reese Witherspoon. Ce n’est pas par hasard: l’actrice a lancé un des clubs de lecture de célébrités les plus populaires sur le web: @reesesbookclub compte 290.000 followers sur TikTok. Et bien sûr, “Daisy Jones & The Six” était son “Livre du mois” en mars 2019.

Les larmes ont la cote

Il peut sembler paradoxal qu’une activité solitaire comme la lecture, qui demande une longue capacité de concentration et de solitude, fasse aussi bon ménage avec TikTok, un réseau social où le contenu doit être court et captivant. En examinant le phénomène de plus près, on constate que de nombreuses vidéos sont basées sur les réactions émotionnelles aux livres. Autrement dit: pour obtenir des likes, il faut pleurer.

La BookTokker Eloise Hamp s’est filmée pendant qu’elle lisait les dernières pages de “Jamais plus” de Colleen Hoover. On la voit assise sur son lit, des larmes roulant sur ses joues avec la légende suivante: “J’ai serré ma maman dans mes bras jusqu’à ce que j’arrête de pleurer”. La vidéo a obtenu plus de 300.000 likes.

Pourtant, il serait injuste d’affirmer qu’il n’y a que des larmes sur BookTok. En effet, on y trouve surtout des critiques de livres, ainsi que de courtes vidéos qui créent une atmosphère, des réorganisations réussies de bibliothèques et des vidéos des plus belles librairies. “Nous voyons souvent notre enseigne passer en ligne”, déclare fièrement Anne de Bardzki de la librairie Tropismes, qui occupe trois étages dans les Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles. “Grâce à TikTok, un nouveau groupe de lecteurs nous a découverts, de jeunes que nous n’aurions peut-être jamais atteints sans cela. Ils entrent la première fois pour un livre qu’ils ont vu passer sur TikTok, mais ils découvrent peu à peu d’autres livres et d’autres genres dans les rayons. Je ne peux que saluer ce phénomène.”

Steven Spielberg

Avec la sortie prochaine de “Daisy Jones & The Six” sur Amazon Prime, nul doute qu’encore plus de jeunes découvriront le plaisir des livres (et la librairie traditionnelle). D’ailleurs, un tsunami d’adaptations cinématographiques de livres qui ont le vent en poupe sur TikTok s’annonce: “Les sept maris d’Evelyn Hugo”, également signé Jenkins Reid, sera bientôt sur Netflix. “It Ends With Us”, le roman à succès de Colleen Hoover, sortira dans les salles en 2024 avec Blake Lively dans le rôle principal. De son côté, Amblin Entertainment, la maison de production de Steven Spielberg, travaille sur l’adaptation cinématographique du roman “Le Murder Club du jeudi” de Richard Osman. Et le thriller psychologique “Leave the World Behind” de Rumaan Alam, un film qui sortira dans les salles à la fin de l’année, affiche un casting de rêve: Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon et Mahershala Ali.