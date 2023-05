Bea Mombaers, icône de Knokke, ouvre une nouvelle chambre d'hôtes en Provence

Quand Van Loock et Jackers ont trouvé, il y a quelques années, un vieux bâtiment à vendre, ils ont eu l’idée de s’associer pour exploiter une partie de la propriété en tant que maison d’hôtes. Ce mas provençal, situé sur un beau domaine de 5 hectares, avait déjà été exploité en tant que B&B, mais il avait grand besoin d’un relooking complet. "Avec ses murs épais typiques qui empêchent la chaleur de l’été d’entrer, la structure de la maison était bonne. Mais, à l’intérieur, tout était à refaire. Je n’arrivais pas à croire qu’elle était encore louée comme chambre d’hôtes. C’était laid, encombré et décrépit."

La décoratrice a transformé le mas en une chambre d’hôtes contemporaine avec quatre suites. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Pour la première fois, la décoratrice a travaillé sans l’aide d’un architecte. Bien sûr, elle pouvait aussi demander conseil à Peter Ivens, son architecte attitré, avec qui elle forme un duo depuis près de 30 ans, mais elle a réalisé l’ensemble de travaux de rénovation elle-même, avec l’aide de ses partenaires commerciaux. "Pour la première fois, j’ai été impliquée dès le départ. Je devais penser comme un architecte. Et les architectes doivent penser à beaucoup de choses!" (rires)

La circulation dans la maison, la lumière, la disposition des pièces, la conception de la cuisine, les salles de bain: avant de pouvoir commencer à l’aménager et la décorer, Mombaers devait d’abord veiller à ce que ces éléments soient adéquats.

La structure en U de la maison ainsi que certaines parties du rez-de-chaussée ont été conservées, mais tout le reste a été refait. Des fenêtres ont été ajoutées, le sol a été déposé et, à l’étage, tout a été modifié. Son plus grand défi: imaginer un espace complet sans pouvoir le concrétiser. "Comme je ne sais pas dessiner des plans, tout s’est fait au feeling." Ce terme de feeling est peut-être celui qui caractérise le mieux la décoratrice. Feeling pour l’atmosphère, les gens, le style, les objets.

Quatre suites

Le résultat est un havre de paix où art de vivre rime avec luxe douillet. La maison a été transformée en B&B contemporain avec quatre suites, un salon d’hôtes, une terrasse couverte et une piscine extérieure avec pool house. De plus, une partie de la maison reste privée: c’est là que résident Van Loock et Jackers.

comme tout le mas, les chambres sont décorées avec un mélange d’objets de collection, de souvenirs de voyage, de meubles vintage, de pièces d’artisanat et d’œuvres d’art. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Comme on peut s’y attendre de la part de Mombaers, le mas et les chambres ont une personnalité unique créée avec un mélange d’objets de collection, de souvenirs de voyage, de meubles vintage, de pièces artisanales décoratives et d’œuvres d’art choisies avec goût. "Pourtant, j’ai aménagé les lieux d’une manière tout à fait différente par rapport à ce que j’ai fait à Knokke. J’ai travaillé avec des artisans du coin et il y a aussi beaucoup plus d’armoires anciennes, de trouvailles locales et de pièces anciennes. Il n’y a pas de comparaison possible." Autre différence: Mombaers n’y séjournera pas en permanence et passera le flambeau d’hôtesse à Alberte Jackers.

Mont Ventoux

Malaucène est un village typiquement provençal, où se trouvent des fabriques qui produisaient autrefois du papier pour l’industrie cigarettière. L’église fortifiée de Saint-Michel-et-Saint-Pierre attire tous les regards. Le village est entouré de vignobles, de vergers d’arbres fruitiers - cerisiers, abricotiers - et d’oliveraies. Mais le village, situé à 375 mètres d’altitude sur le versant nord-ouest du Mont Ventoux, est surtout le principal point de départ après Bédoin pour l’ascension du géant provençal: la distance est d’un peu plus de 20 kilomètres, avec une pente moyenne de 7,2 %. Il faut compter environ deux heures et demie de vélo pour atteindre le sommet.

"Depuis la pandémie, on dirait que tout le monde s’est mis au vélo!" s’exclame Mombaers en riant. "Bien sûr, c’est un atout majeur. En dehors des cyclotouristes, qui connaissent depuis longtemps cet endroit et la montagne, un public plus large découvre peu à peu Malaucène et la région. Le Luberon est également magnifique, mais il est aussi beaucoup plus connu, plus cher et plus construit, il a donc quelque peu perdu son charme. La région du Mont Ventoux est encore inconnue pour de nombreux de touristes."

Et c’est une partie du plaisir. "En fait, c’est la période de démarrage qui est la plus agréable. La plupart des gens viennent ici pour la première fois et ne connaissent pas la région. Je suis leur guide, je leur indique les bons coins. Lentement mais sûrement, je les vois succomber au charme de la nature, de l’ambiance séreine, des villages, des gens. De la vie simple à la mode provençale."

Bea Mombaers a aménagé toutes les pièces du Mas en Scène.

Restaurant hippie

Depuis plus de 25 ans, la vie de Bea Mombaers s’appuie sur celle des autres. Être hôtesse, créer une atmosphère, divertir les gens, c’est dans son ADN. Pourtant, elle n’était pas certaine de la réussite de ce projet. "Ici, ce n’est pas Saint-Tropez! Une fois que notre projet était en place, il fallait encore attendre les premières réactions. Nos hôtes sont souvent des entrepreneurs exigeants et très occupés, passionnés d’art et de design. Pendant leurs vacances, ils veulent à la fois se détendre et vivre des expériences originales."

Maintenant que Mas En Scène est presque achevé, les réservations affluent. Mombaers est visiblement satisfaite. Bien qu’elle ne soit pas du genre à s’épancher, elle devient volubile lorsqu’elle parle de sa région d’adoption au pied du Mont Ventoux. Elle prodigue généreusement ses conseils aussi variés que précieux: d’un superbe sentier de randonnée à une adresse d’atelier où l’on sculpte le bois, sans oublier quelques-uns de ses restaurants préférés. "On mange très bien à l’Acacia, un petit restaurant hippie tenu par un Amstellodamois. Et bien sûr, il y a le Pont de L’Orme. Je recommande aussi toujours à mes hôtes d’aller au lac du Paty. C’est un lac situé au pied du Mont Ventoux, idéal pour pique-niquer, se baigner ou pêcher. Et à Vaison-la-Romaine, il y a une petite église où des expositions sont organisées régulièrement. Et il faut impérativement aller chez Tamba Poterie à Caromb, à 10 kilomètres d’ici. Sabine Stenert y réalise des très belles céramiques."

Entre-temps, les créations de Mombaers ont également trouvé leur place en Provence: elles sont disponibles dans le concept store La Maison Pernoise à Pernes-les-Fontaines ainsi que chez Actual B à Arles et Avignon.

L’aventure française de Mombaers est loin d’être terminée: elle a participé à plusieurs projets d’amis, comme Câlin, et prévoit également de déployer la marque Mas en Scène dans toute la Provence. "Geert a déjà trouvé une deuxième maison à six kilomètres d’ici. Nous allons bientôt y aménager un deuxième B&B." L’offensive française est lancée.