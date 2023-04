Cinq bonnes adresses pour un brunch à Bruxelles

1. Le Petit Mercado, près de la Porte de Hal

Au cœur de Saint-Gilles, le Petit Mercado propose un concept unique en son genre: une épicerie fine de produits locaux et durables dans laquelle trônent de jolies tables où il est possible de s'installer pour un délicieux "gros petit-déjeuner" chaque week-end. Le couple Pia et Mano, accompagné de sa chouette équipe, est passionné de bonne bouffe et cela se sent. Des plats carne ou végé, sucrés ou salés sont proposés jusqu'en début d'après-midi avec un menu qui change quotidiennement. Les plus téméraires opteront pour la formule "still drunk" pour accompagner le tout du cocktail maison du jour, ou d'un verre de vin de la cave.