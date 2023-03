Cinq microbrasseries où profiter d'un verre à Bruxelles

"Bien le droit de boire une pinte!": comme son slogan l'indique, L'Ermitage est le lieu parfait pour étancher sa soif. Il s'agit d'un projet multiforme, qui se divise en trois branches: le bar de Saint-Gilles, ouvert tous les jours; la nanobrasserie d'Anderlecht, accessible les vendredis et samedis dès 14h et, à deux pas de là, les caves où une sélection de bières et vins naturels sont disponibles à l'achat. Alors, faites comme l'ermite au chapeau pointu, emblème de la marque, et allez donc goûter l'une des nombreuses bières conçues par cette bande de passionnés.