Côte d'Azur | Les bonnes adresses pour des vacances à Nice et Saint-Tropez

À partir de 410 euros la nuit.

La Ponche Hôtel Restaurant · Saint Tropez, Rue des Remparts, Saint-Tropez, France 5 Rue des Remparts, 83990 Saint-Tropez, France

Restaurants

Babel Babel

Restaurant Babel Babel, à Nice. © Babel Babel

C’est dans une petite maison de pêcheur sur la Promenade des Anglais, face à la mer, que se trouve le restaurant le plus branché de Nice, ouvert à l’été 2019. On s’y régale d’un voyage culinaire entre inspirations israéliennes, nord-africaines, turques et méditerranéennes: terrine de poulpe et tête de porc, fromage de brebis, feuilles de chou-rave et brioche maison, tartare de bœuf fumé et topinambour. Notre recommandation: la laffa (sorte de pita plus fine) garnie de maquereau, houmous, tomates, oignons jeunes, oignons et pickels, sauce au yaourt et coriandre.

Ouvert du jeudi au lundi.

Cuisine ouverte en continu, de 12h à 23h.

Babel Babel, Cours Jacques Chirac, Nice, France 2 Cr Jacques Chirac, 06300 Nice, France

Le Canon

Dans ce restaurant branché (briques brutes, banquettes brunes, tables en formica rouge, éclairage années 70), Sébastien Perinetti présente ses vins primés et vous emmène en voyage sur la Côte d’Azur. En cuisine, les produits bio, dont la qualité et l’origine sont garanties, sont mis en valeur. Comme presque tous les bons bistrots d’aujourd’hui, il n’y a pas de carte, mais une liste de plats qui change tous les jours au gré des saisons et des découvertes du chef. "C’est le produit qui dicte le menu et Elmahdi Mobarik, le chef, qui l’élabore", précise Perinetti.

Ouvert du lundi au vendredi pour le lunch et le dîner (le mercredi, dîner uniquement).

Le Canon, Rue Meyerbeer, Nice, France 23 Rue Meyerbeer, 06000 Nice, France

Le Plongeoir

Restaurant Le Plongeoir, à Nice. © @leplongeoir

Honnêtement, l’endroit est hors de prix, la cuisine pas particulièrement savoureuse et il est presque impossible d’y réserver une table et pourtant, Le Plongeoir est incontournable, car c’est une icône. La raison? Ce restaurant se trouve sur un ancien plongeoir près du port qui domine la mer. Il n’est plus possible de plonger depuis les trois plateformes, car elles sont occupées par les statues de Baigneuses en bois flotté de l’artiste Brian Androt après la tempête Alex en 2022.

L’histoire de ce restaurant remonte à la fin du 19e siècle, quand il était un salon de thé installé dans un ancien bateau de pêche. En 1941, un architecte est chargé de le rénover et de créer un club de plage plus moderne, avec des plongeoirs.

Aujourd’hui, Le Plongeoir reste l’un des lieux emblématiques de Nice grâce à son cadre particulier et son architecture unique. Mais, franchement, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Si l’on souhaite admirer le coucher de soleil mieux vaut aller boire un verre de rosé ou un pastis au bar lounge Le Vivier tout proche.

Ouvert tous les jours le midi et le soir.

Le Plongeoir - Cuisine Méditerranéenne Nice, Boulevard Franck Pilatte, Nice, France 60 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice, France

Shopping

Bazar Bio

Bazar Bio, à Nice. © Bazar Bio

Installé dans un ancien magasin de tapis, Bazar Bio est devenu une adresse culte pour les amateurs d’esthétique. Dans ce temple du bien-être, on peut non seulement faire du shopping, mais aussi réserver un soin holistique pratiqué par une esthéticienne qui applique les formules et les techniques de massage musculaire anti-âge de Tata Harper.

Ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 19h.