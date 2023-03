De l'art pour la bonne cause, un luminaire upcyclé... Huit tendances à découvrir

8. Long Island

"Island" est un système modulaire qui fonctionne comme un jeu de Lego. Les différents éléments s’emboîtent pour réaliser le meuble souhaité. "Nous passons d’une activité à l’autre, c’est pourquoi nous ne voulons pas créer des meubles prévus pour ceci ou cela. "Island" est une proposition ouverte, qui s’adapte au besoin du moment et à la personne qui en fait usage. C’est un élément qui s’assemble et rassemble. Comme les matériaux et les artisans se font rares, la tendance du mobilier est à la simplicité. Et nous aimons le design transparent, qui permet de voir d’un coup d’œil comment fonctionne un meuble et de quoi il est fait."