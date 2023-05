Erin Wasson, ex-mannequin internationale, entreprend à Marseille

"Quand j’étais mannequin, j’ai vécu à New York, Los Angeles et Dallas, mais, il y a trois ans, j’ai posé mes valises à Marseille." L’Américaine Erin Wasson (41 ans) a grandi au Texas et s’est installée à New York à l’âge de 18 ans. Celle qui fut l’un des mannequins les plus demandés au monde a défilé pour les grandes maisons -Chanel, Balenciaga, Givenchy et Louis Vuitton - et fait la couverture de magazines comme Vogue et ELLE.