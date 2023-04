Géorgie | Tbilissi, la nouvelle capitale européenne en vogue

Un des premiers boutique hôtels de la ville, à la décoration mêlant brutalisme et chic contemporain, est installé dans une ancienne maison d’édition. L’hôtel offre un mix d’accents industriels accrocheurs style New York années 30, d’objets de récupération dans un esprit bazar et d’accueil chaleureux. Les 125 chambres et suites sont aménagées avec des meubles vintage, des œuvres d’artistes locaux et internationaux et des détails raffinés, tels que papier peint fait à la main. Au rez-de-chaussée, The Kitchen sert une cuisine internationale créative. Le bar et le lounge sont le rendez-vous pour le brunch ou l’apéritif. L’hôtel est situé dans le quartier créatif et animé de Vera, base idéale pour explorer la ville. Rooms possède également deux autres hôtels dans les montagnes de Géorgie, où il est possible de skier.