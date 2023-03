Kevin Alderweireldt, le Belge qui ouvre le métavers aux marques de luxe

Surprenez-nous!

Bureau Béatrice, l’entreprise de Kevin Alderweireldt (CEO) et de son partenaire Jon S. Maloy (Chief Creative Officer), se définit comme une société de technologie créative de luxe. "Nous ne faisons pas avancer la technologie, mais la créativité. Tout commence par un concept et une idée solides. Ce n’est qu’ensuite que la technologie entre en scène pour les soutenir. Si l’idée est nulle, la technologie de pointe ne la rendra pas meilleure", déclare l’entrepreneur.

L’entreprise travaille beaucoup pour des marques héritage du secteur du luxe telles que Cartier, Louis Vuitton, Tiffany & Co., Chaumet, Dior, Panerai ou Jaguar, mais aussi pour des labels plus généralistes comme Adidas, Starbucks, Pepsi, Heineken, Brussels Airlines et MAC Cosmetics. Y a-t-il un fil rouge dans leurs demandes? "Les marques sont souvent à la recherche d’originalité en matière de marketing et de branding", répond Alderweireldt. "Nous recevons souvent des 'Surprenez-nous!' De notre point de vue, tout est basé sur l’expérience et l’émotion. Une activation ou une campagne sans magie sera oubliée dès le lendemain. Nous utilisons des outils numériques pour créer une expérience qui va libérer un supplément d’émotion pour que les gens vivent un événement si surprenant qu’ ils ne l’oublieront pas de sitôt."

Magic box interactive développée par Bureau Béatrice à Riyad, en Arabie Saoudite. © Bureau Béatrice

"Dans le secteur du luxe, les marques et les clients sont déjà habitués à beaucoup de choses en termes d’expérience. Si vous voulez vous démarquer, vous devez proposer quelque chose de vraiment neuf." Un bel exemple de ce crédo: mandaté par une marque horlogère suisse, Bureau Béatrice a développé un outil qui permet aux nouveaux clients de suivre l’assemblage de leur montre. "Grâce à une caméra microscopique, on peut assister au travail de l’artisan horloger, signalé par une alerte sur smartphone."

"On pourrait croire que toutes les marques ont besoin d’outils numériques aussi sophistiqués, mais ce n’est pas le cas. La solution peut aussi être plus simple. Pour un événement organisé par une marque horlogère italienne, nous avons créé une invitation en réalité augmentée. Au lieu de recevoir une carte d’invitation, il fallait chercher cette invitation virtuelle dans son salon à l’aide de son smartphone. La fête commençait dès cette recherche."

Siège à Dubaï

L’entreprise de Kevin Alderweireldt a son siège à Dubaï. Pendant cinq ans, l’entrepreneur a fait la navette entre Anvers et le Moyen-Orient, où il s’est finalement installé l’année dernière. Son épouse, directrice du marketing numérique pour le chocolatier Barry Callebaut, l’a suivi. "Le Moyen-Orient investit massivement dans son avenir, alors que la Belgique et l’Europe ne bougent pas, tant en termes d’infrastructure que d’adaptation aux nouvelles technologies. Aux yeux des habitants du Moyen-Orient, l’Europe, c’est le vieux continent. Ils visitent Paris, Bruges et Londres, mais c’est pour regarder le passé: ils préfèrent se tourner vers l’avenir."

"Lundi, nous avons pitché une bannière géante animée pour l’office du tourisme d’Arabie saoudite. Nous voulions créer un morphing de tous les sites touristiques alimenté par l’intelligence artificielle. Le lendemain, notre budget et notre concept étaient approuvés. Et le vendredi, la vidéo était livrée. En Europe, c’est impensable pour un marché public. Tout va tellement plus lentement. Par contre, le stress des deadlines est bien présent, mais ça fait partie du jeu."

© Vincent Callebaut

Des cubes magiques sur lesquels on peut jouer à l’artiste de manière interactive. Des bannières alimentées par IA avec des paysages ou des vagues qui se transforment. Une invitation en réalité augmentée à chercher dans le plus pur style Pokémon GO. Tout cela peut paraître relativement nerdy. Et, comme ce fut le cas avec la première génération d’art NFT, la limite avec le kitch est mince, très mince. En d’autres termes, s’il y avait à Art Brussels un cube magique sur lequel on pourrait collaborer à une œuvre d’art, comme chez Richard Mille, il y a de fortes chances que cette sculpture interactive se retrouve dans la catégorie art gadget.

"Nous ne nous profilons pas comme des artistes, ce n’est pas du tout notre domaine. Nous sommes une société commerciale, nous créons des applications de marketing numérique et virtuel", précise Alderweireldt.

Un tétris de mascaras pour MAC

Les acteurs du secteur du luxe sont-ils demandeurs de ces gadgets interactifs? "Justement, nous devons veiller à ce que cela ne devienne pas un gadget: nous ne devons pas nous laisser entraîner à créer quelque chose uniquement pour la technologie", confirme-t-il. "Mais le gaming, par exemple, est une piste intéressante pour ce genre d’outils de marketing numérique, car il permet de collecter des données très facilement."

Pour MAC Cosmetics, Bureau Béatrice a créé une sorte de Tetris consistant à empiler des mascaras plutôt que des briques afin de gagner des points. "C’est une campagne de marketing qui visait juste, car les gens jouaient au jeu pendant plus de 90 secondes. Je vous mets au défi de me citer un spot publicitaire qui retient votre attention aussi longtemps. En plus, les internautes ont lancé le jeu six fois en 30 jours en moyenne. Et son effet était directement mesurable: les joueurs recevaient un code de réduction de 15 %."

"Nous n’en sommes qu’au début!"

Après le Moyen-Orient, le Tetris en mascaras de MAC a été déployé aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Inde, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette campagne a eu des conséquences pour Bureau Béatrice: la société travaille désormais aussi pour Estée Lauder au niveau mondial. L’entreprise d’Alderweireldt ne publie pas son chiffre d’affaires, mais celui-ci augmente rapidement – tout comme son équipe, qui compte déjà 26 personnes auxquelles s’ajoutent de nombreux freelances.

Quel est l'objectif stratégique de l’entreprise? Un rachat dans cinq ans? "Nous n’en sommes qu’au début!", s’exclame-t-il en riant. "Aujourd’hui, le marché évolue très rapidement. Les grandes innovations technologiques en matière de marketing et de communication ne font que commencer. Pour l’instant, notre objectif est de laisser Bureau Béatrice se développer sainement. Nous venons d’attirer un investisseur en capital-risque pour optimiser notre flux de trésorerie. Il travaille avec nous sur le recrutement de nouveaux partenaires, pour constituer un groupe capable de soutenir notre croissance. De plus, nous voulons renforcer notre position dans le domaine du contenu et, surtout, du gaming. Nous cherchons un managing director afin que je puisse me consacrer au développement commercial: l’Asie fait partie de notre stratégie d’expansion et cette région me demandera de plus en plus de temps à l’avenir. Mon objectif n’est pas de devenir le leader du marché, mais une référence."

Bureau Béatrice accumule les clients de luxe et pourtant, Kevin Alderweireldt est issu d’une modeste famille de Flandre orientale. "Je ne dépenserais jamais d’argent pour des sneakers numériques dans le métavers. Je suis trop terre-à-terre!", sourit-il. "Je ne crois pas non plus que Louis Vuitton vendra un jour plus de sacs à main dans le métavers que dans ses boutiques. Mais je comprends que ce type de monde parallèle - la RV ou le métavers - soit attrayant pour ceux qui ont un esprit d'évasion, car il permet de s’évader dans un environnement où l’on peut être qui on veut: un homme, une femme ou un lapin. Mais est-ce que tout le monde a envie de ça? Je ne le crois pas."

Ne pas perdre de vue le monde réel

Aussi critique soit-il, le Belge admet être fan de gadgets. Un early adopter des nouvelles technologies et de l’innovation. "À 18 ans, j’avais déjà monté mon entreprise d’impression numérique. Avec mon père, nous avions mis au point les premiers bracelets numériques dotés d’une puce pour le festival Graspop de 2013. J’ai acheté un casque de réalité virtuelle de première génération en 2014 -mais n’allez pas croire que je me promène toute la journée avec ce casque sur la tête. Les Google Glass non plus ne sont pas destinées au grand public: elles existent pour permettre aux chirurgiens d’opérer un patient en Iran depuis Londres. Alors, oui, de ce point de vue là, c’est une application géniale, car elle leur permet de sauver des vies, alors que nous, nous la consacrons plutôt au divertissement et au branding."

À l’occasion de la Coupe du Monde au Qatar, Bureau Béatrice a conçu une "expérience de jeu numérique" pour Louis Vuitton. © Louis Vuitton by Bureau Béatrice