L'artiste derrière la nouvelle fondation Blan à Bruxelles

Pourquoi donc tient-il à s’entourer d’autant d’art, alors qu’il y en a déjà tellement dans la Fondation Blan? "Les œuvres d’art sont comme des personnalités. Ma collection est le résultat de mes rencontres et de mes découvertes. J’aime les avoir autour de moi, les regarder", explique De Wouters d’Oplinter. "Toutes les œuvres sur le mur forment un autoportrait. Elles montrent que je suis l’antithèse d’un minimaliste. Même si je trouve ça beau, placer une seule œuvre abstraite sur un grand mur blanc ne correspond pas à mon caractère. Je suis baroque, éclectique et un peu fou. Sans retenue, passionné et boulimique de la vie. Ma collection témoigne de ma curiosité, de mon sens de l’aventure et de ma soif de découverte."

Lieu vivant

Si le cube flottant témoigne de son sens de l’aventure, le Bruxellois en a aussi fait un parti pris. N’est-ce pas une façon prétentieuse et ostentatoire de consommer de l’espace? Ne s’élève-t-il pas au-dessus des autres avec ce penthouse unique? Et surtout, ne craint-il pas les réactions?

© LUC ROYMANS

"Très franchement, je me fiche de ce que l’on dit de moi. À mon âge, je n’ai plus rien à prouver. Il y aura toujours des critiques. Si on a peur du regard des autres, il ne faut rien entreprendre. Je sais pourquoi j’ai fait ce projet et je peux vous affirmer que ce n’est pas du tout pour être vu. Bien sûr, il y a toujours une part d’égo dans un geste aussi important. Je ne le nie pas: si l’on veut laisser une trace, il faut avoir un peu d’égo, disproportionné ou non, mais je ne pense pas que cela fasse obstacle à l’altruisme. Je n’ai pas fait ce projet pour moi, mais pour la ville. Et pour les gens."

Avec la Fondation Blan, De Wouters d’Oplinter souhaite partager sa vision de l’art contemporain, mais aussi ouvrir ces espaces à des résidences d’artistes, des débats et des concerts. "Je veux que ce soit un lieu vivant. Mon ambition est que la fondation compte dans le paysage artistique bruxellois. Il ne s’agit ni d’un hobby ni d’un musée privé: mon objectif est d’offrir une perspective différente sur l’art. Cela peut paraître prétentieux, mais la Fondation Blan a pour vocation d’être une nouvelle voix, complémentaire à ce qui existe déjà à Bruxelles."

Pour De Wouters d’Oplinter, la Fondation doit également pouvoir fonctionner indépendamment de lui et de manière autonome. "Je suis le fondateur et le mécène. Mais comme nous travaillons sans subsides, nous devons trouver des sources de revenus: c’est pour cela que nous allons mettre des espaces en location."

© LUC ROYMANS

L’Œuvre d’une vie

Thomas de Wouters d’Oplinter qualifie ce projet d’œuvre d’une vie, une expression que l’on peut prendre au pied de la lettre. En effet, la Fondation Blan arrive à un tournant de la sienne. Il vient de vendre sa société Umani Family Office, spécialisée dans la planification patrimoniale. "Je ne me suis pas tout à fait retiré de cette affaire: je reste actionnaire et je garde le contact avec les familles clientes."

Parallèlement, il se remet d’une tumeur au cerveau dont il a déjà rechuté deux fois, en 2018 et en 2020. "Je vis avec cette maladie depuis huit ans. La première fois, j’avais une tumeur de la taille d’un steak dans la tête. C’est vrai, j’ai eu de la chance. Ma vie a été sérieusement menacée à plusieurs reprises, mais je ne vis pas dans la peur."

"Il y avait une sorte d’urgence qui m’a poussé à rendre possible l’impossible." Thomas de Wouters d’Oplinter Artiste et entrepreneur

"Vous savez, jusqu’à la quarantaine, on se sent invincible. Rien ne peut vous arriver, tout est encore possible. Depuis, je vois la vie différemment. Idéalement, j’aimerais avoir dix vies, mais je n’en ai qu’une", ajoute-t-il. "Je pense toujours que je n’aurai pas assez de temps pour accomplir tout ce que je veux, c’est pourquoi cette fondation est aussi l’œuvre d’une vie. Il y avait une sorte d’urgence qui m’a poussé à rendre possible l’impossible.

© LUC ROYMANS

Passionné de photographie

Thomas de Wouters d’Oplinter a grandi dans les cercles de l’aristocratie. "Quand on se limite à un seul milieu, je trouve ça triste", déclare-t-il. "Ceux qui ne fréquentent que leurs pairs ne pourront jamais être ouverts d’esprit. Ma famille ne m’a jamais empêché de suivre ma voie. En 1993, après mes études d’ingénieur civil, je suis parti pendant deux ans explorer le vaste monde avec mon sac à dos. À l’époque, les GSM, les e-mails et Google Maps n’existaient pas encore. J’avais 23 ans. Sans m’en rendre compte, j’ai risqué ma vie, surtout quand nous avons traversé des zones dangereuses, là où étaient retranchés les Khmers rouges au Cambodge et les FARC en Colombie."

C’est au cours de ce tour du monde qu’est née sa passion pour la photographie. De Wouters d’Oplinter est autodidacte: il a appris en lisant le manuel de son appareil photo. Ces dernières années, il a réalisé des reportages photographiques dans des zones de conflit telles que l’Ukraine, le Congo et le Liban, qu’il a publiés dans le New York Times, le Washington Post, Le Monde et Courrier International.

© LUC ROYMANS

Depuis qu’on lui a diagnostiqué cette tumeur au cerveau, il n’est plus parti en mission. "J’ai la chance de ne pas devoir vivre de ce métier, ce qui me permet de photographier uniquement les sujets qui me passionnent, à mon rythme. Je suis un conteur. Chez moi, tout part de l’empathie que j’éprouve pour l’être humain."