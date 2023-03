La leçon de piano avec le prestigieux modèle Fazioli

Aura internationale

C’est la méthode Fazioli: "J’analyse toujours les choses du point de vue physique. L’ingénieur en moi voudra obtenir un résultat qui sera ensuite jugé par l’artiste en moi, et si ce dernier refuse, on pourra recommencer, dira l’entrepreneur que je suis. Nous n’avons évidemment pas inventé le piano –il l’a été par Bartolomeo Cristofori en 1709–, mais nous avons observé comment les autres faisaient tout en étant systématiquement critiques envers la tradition. On s’est demandé pourquoi ils procédaient de cette manière. Et nous avons ensuite cherché comment obtenir le meilleur résultat."

Voilà comment, en 40 ans à peine et une production sans compromis limitée à 150 instruments par an (Yamaha en fait 20.000), Fazioli s’est bâti une aura internationale qui, aujourd’hui, séduit tant les amateurs de pianos de prestige que les plus grands, d’Angela Hewitt à Herbie Hancock, de Boris Giltburg à Daniil Trifonov. Et offre une alternative au Steinway et à son esthétique sonore – basses puissantes, médiums ronds, aigus cinglants - précisément ce qui ne satisfaisait pas complètement Paolo Fazioli du temps où il étudiait au conservatoire. "Nous fabriquons des pianos à l’image de la langue italienne", reconnaît-il aujourd’hui: brillants, pleins de couleurs, de luminosité et chantants. "Un piano qui nous ressemble", sourit-il.

Marie François confirme: "Quand je commençais à jouer la musique percussive de Bartók, immédiatement Paolo me disait: "Joue-moi plutôt quelque chose avec du bel canto!", évidemment, parce que cela sonne idéalement sur ses pianos."

Et pour qu’un piano puisse chanter, il faut qu’il ait une longueur de son importante. "On a donc cherché à concevoir une ceinture, une structure et une table d’harmonie qui permettent de prolonger la vibration du son et faire un système vibratoire rapide."

Rolls-Royce ou Maserati

En nous l’expliquant, Paolo Fazioli s’est arrêté devant une pile de planches d’érable canadien de 6 mm d’épaisseur qui attendent qu’on les encolle et qu’on les moule dans de lourdes presses à vérins pour leur donner la forme caractéristique du piano. "Le résultat donne quelque chose de particulièrement solide. Et plus c’est rigide, moins il y aura de déperditions d’énergie. Quand la table vibre, aucune vibration ne doit se perdre dans la structure de l’instrument."

© Fazioli

Même chose avec l’impressionnant cadre en fonte dorée qui soutient les 20 tonnes de pression des 220 cordes de l’instrument. "Au départ, on les faisait un peu surdimensionnés pour que ça ne craque pas chez le client – ce n’est jamais arrivé, heureusement! – mais, aujourd’hui, nous essayons d’alléger au maximum cette masse de métal dans l’instrument, avec, là aussi, plus d’énergie disponible."

Une qualité qui demande une certaine prise en main, réagit Marie François: "Au départ, je trouvais que c’était plus difficile de jouer sur un Fazioli. Il fallait que je m’habitue au fait qu’il réagisse très rapidement. Dès qu’on fait un accent, le son fuse! Un Steinway, c’est comme conduire une Rolls-Royce: c’est toujours confortable. Un Fazioli, c’est une Maserati: ça s’apprend, car c’est très réactif, sensible et délicat, tout comme l’est la musique!"

Nous voici bientôt arrivés au terme de notre visite qui nous a montré, en accéléré, les 700 heures, réparties sur une durée de deux ans et demi, nécessaires pour fabriquer un piano Fazioli. Et qui justifient son prix: entre 117.000 euros pour le petit quart de queue et 224.000 euros pour l’immense F308 en livrée standard. Dans cette dernière partie de l’usine, isolée du bruit, tous les pianos enfin montés attendent leur mécanique. Et ceux qui l’ont déjà obtenue patientent, parqués comme des voitures de luxe bâchées, qu’on les fasse passer un à un dans les studios de réglage, d’accord et d’harmonisation.

© Fazioli

Newton à la rescousse

"La touche finale", nous dit Ortwin Moreau, un technicien anversois de passage à l’usine pour mettre à jour ses connaissances, et qui n’aime pas trop qu’on l’observe manipuler un petit fer chaud sur chaque marteau pour en retendre les fibres de laine et leur donner la texture idéale qui produira, en percutant les cordes, le fameux son Fazioli, limpide et chantant.

"Chaque pianiste a sa petite idée sur la manière de faire sonner un piano, mais, pour moi, la sonorité d’un piano ne résulte que d’une formule physique", reprend Paolo Fazioli. Il cite le principe fondamental de la dynamique énoncé par Newton – la force est égale à la masse par l’accélération – qui lui a servi à optimiser le mouvement des 5.000 pièces mobiles de la mécanique.

Contacté à New York, lors de sa tournée américaine, le pianiste israélien Boris Giltburg, Premier Prix du Concours Reine Élisabeth 2013 et aficionado de Fazioli depuis plus de 10 ans, est formel: "On peut discuter des préférences personnelles en matière d’instrument, mais la mécanique Fazioli est simplement la meilleure. Il faut appliquer deux fois moins d’énergie pour obtenir la même quantité de son. Il suffit d’imaginer un changement de couleur ou de caractère et la réponse est immédiate: l’instrument devient une extension du bras, mais aussi de l’imagination. Quant au son, il procède de cette même obsession de Paolo à éliminer les frottements: il est incroyablement pur!"

Sur un petit nuage, ce vendredi 10 mars, le patriarche observe, songeur, ses précieux instruments, ses jeunes artistes prometteurs, son public fidèle et son fils Luca qui papillonne entre les travées du Fazioli Concert Hall. La relève est fin prête.