La styliste Natalie Joos à L.A. | 'Le samedi, c’est ménage'

"J’associe le samedi à l’énergie, mais c’est aussi une journée relax", annonce Natalie Joos via Zoom depuis Los Angeles. La Belge vit en Californie depuis sept ans, après près de vingt ans passés à New York. "New York, c’est une ville pour les personnes dans la vingtaine et la trentaine, où on travaille dur et où on fait la fête. À Los Angeles, le rythme est plus lent et il y a beaucoup plus de nature. En dix minutes de voiture, je suis dans les montagnes, et en une demi-heure, à la mer."