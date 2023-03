La villa de vacances de l'architecte récompensé David Chipperfield

David Chipperfield vient de remporter la plus haute récompense pour un architecte: le prix Pritzker. Une victoire célébrée dans le village espagnol de Corrubedo, où il possède une spectaculaire villa de vacances et son propre café-restaurant, le Bar do Porto.

Le Bar do Porto était en émoi quand Sir David Chipperfield (69 ans) a reçu le prix Pritzker, le 7 mars dernier. C'est dans ce café de village que se rend l'architecte britannique lorsqu'il séjourne dans la ville côtière de Corrubedo avec sa famille. Le Bar do Porto, tenu par sa fille Celeste, se trouve à 250 mètres de sa maison de vacances en Galice, à une heure de route de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Quand la famille Chipperfield a rouvert ce café, en août 2020, il était vide depuis 27 ans. "C'est un lieu de rencontre pour les villageois. Nous sommes ouverts toute l'année, même hors saison. Ici, nous mettons les produits de la région à l’honneur", explique sa fille, Celeste Chipperfield (29 ans). "Par exemple, le pain vient d'un boulanger local qui utilise encore un four à bois construit en 1806. Le poisson et les fruits de mer passent du bateau à l’assiette, et le restaurant a élaboré son vin maison avec le célèbre vigneron galicien Dominio do Bibei."

Publicité

La villa de vacances de la famille Chipperfield donne directement sur la jolie petite plage de Robeiriña, comme une prolongation du jardin.

Chipperfield est tombé sous le charme de la Galice en septembre 1992, quand il y est allé avec son épouse, Evelyn Stern, et leurs enfants, Gabriel, Raphael et Celeste, sur invitation d'un ami architecte, Manuel Gallego Jorreto. "Il a plu sans arrêt pendant quinze jours, mais nous sommes revenus l'année suivante. Cette fois, il a fait très beau et nous avons passé des vacances extraordinaires!", se souvient son fils Gabriel.

En 1996, Chipperfield y découvre une bande de terrain avec un accès direct à la plage A Robeiriña et une vue fantastique sur la baie d'Arousa et l'océan Atlantique. Il l'achète et y fait bâtir, de 1996 à 2002, une maison de quatre étages avec une surface habitable de 210 m². Le rez-de-chaussée, où se trouvent les chambres des enfants, a un accès direct à la plage via un plan incliné. Le premier étage (au niveau de la rue) est un espace ouvert avec la cuisine, la salle à manger et le salon. La baie vitrée qui couvre toute la largeur de la façade donne sur la mer. "Cette villa illustre ma vision de l'architecture et ma façon de vivre", déclarait-il en 2012. "C'est une maison chaleureuse, placée sous le signe de la vie de famille, parfaitement adaptée à nos besoins quotidiens." La maison est faite pour mener une vie simple: lire, cuisiner ou contempler la mer. Et son architecture n'attire pas l'attention.

Les pièces à vivre sont très lumineuses grâce aux larges baies vitrées qui donnent directement sur la mer.

Prix Pritzker