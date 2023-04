Le duo de designers Muller Van Severen s'associe à la galerie Tim Van Laere

Van Laere: "Je considère Fien et Hannes comme des artistes à l’état pur. Ils ont développé un langage visuel tout à fait unique à partir diverses influences. Ce qu’ils créent est toujours unique: on reconnaît un Muller Van Severen entre mille. Il y a de nombreuses strates dans leur travail: je vois des éléments d’Eames et Le Corbusier, mais lorsqu’ils créent un paravent (Muller Van Severen a réalisé les paravents ‘Fireworks’ en acier émaillé pour la galerie d’art Massimo de Carlo, NDLR), j’y vois aussi Richard Serra. Il y a l’inspiration d’un artiste dans tout ce qu’ils font, même dans leurs maquettes, les croquis et les photos qu’ils me montrent."

Rayures et tâches

On pouvait déjà le lire entre les lignes il y a quelques semaines, quand le galeriste Tim Van Laere a rendu hommage à la remarquable ‘Onkel Stuhl’ de Franz West dans la rubrique "Chair(wo)man" de Sabato. Comme s’il voulait déjà préparer un peu nos esprits à cette nouvelle acquisition.

Van Laere: "Franz West a été très important pour la galerie et, grâce à son influence, j’ai appris à porter un regard plus large sur l’art. Dans les années 70 et 80, Franz West travaillait déjà à la croisée de l’art et du design. Il a montré qu’un objet pouvait être à la fois une sculpture et un meuble. À l’époque, il s’agissait d’une idée radicalement neuve: une chaise pouvait être de l’art tout en conservant sa fonctionnalité. Ses œuvres n’étaient pas seulement destinées à être contemplées, elles invitaient à l’interaction. Le travail de Fien et Hannes s’inscrit dans le droit fil de cette tradition. Ils élargissent encore le champ d’action de la galerie, ce qui ne peut être que bénéfique. Pour moi, l’art est synonyme d’ouverture et de liberté, deux choses qui se font de plus en plus rares aujourd’hui."

Ces chaises Franz West, si chères à Van Laere, sont d’ailleurs utilisées dans la galerie.

Van Laere: "Qui a dit qu’on ne pouvait pas toucher les œuvres d’art? Pour moi, l’art n’est pas sacré, comme me l’a appris mon mentor Jan Hoet. Lorsque nous visitions des ateliers, nous touchions à tout!" (rires)

Avant de former le duo Muller Van Severen, le couple travaillait en tant qu’artistes solo.

Van Severen: "Dans le monde du design, nous sommes également confrontés à l’idée erronée que même les objets utilitaires resteront éternellement intacts, alors que les traces d’utilisation confèrent à l’objet une vie propre, en constante évolution. Comme un être humain, les objets vieillissent eux aussi. Je trouve étrange qu’on puisse penser qu’un objet a moins de valeur s’il est utilisé ou abîmé."

Muller: "Pour nous, cette interaction avec l’utilisateur et l’espace est cruciale. Nous fabriquons des meubles que les gens peuvent personnaliser. Ce que nous livrons n’est pas le résultat final, c’est une invitation à y apposer son empreinte."

Van Laere: "C’est l’une des choses dans lesquelles nous nous sommes tout de suite retrouvés. Hannes a déclaré: "Dans le monde du design, tout doit toujours être neuf et propre. Cette règle ne s’applique pas ici."

Généreuse production

Avant de former le duo Muller Van Severen, le couple travaillait en tant qu’artistes solo: Van Severen réalisait des sculptures, Muller était photographe. "Dès que nous avons commencé à créer des objets ensemble sous le nom de Muller Van Severen, tout s’est mis en place", explique Muller. "Appelez ça comme vous voudrez, le fil rouge est que tout ce que nous créons ensemble a une fonction. C’est une bonne chose et nous ne nous écarterons pas complètement de cette voie."

Van Severen: "Je suis impatient de créer à nouveau des œuvres sans trop de contraintes. Nous jouissons d’une grande liberté créative dans tout ce que nous concevons, mais nous nous heurtons inévitablement à des limitations pratiques."

Muller: "Bien sûr, pour une marque comme Hay, nous ne pouvons pas concevoir quelque chose de très lourd, très coûteux ou très complexe à fabriquer. On pense automatiquement autrement quand quelque chose doit être produit à échelle industrielle."

"En clair, nous continuerons à combiner ces différents projets et collaborations dans le futur également."

"Table + Lamp", le premier meuble Cluster créé à quatre mains par Fien Muller et Hannes Van Severen. © FREDERIK VERCRUYSSE

Non que Muller et Van Severen s’ennuyaient. Ceux qui ont visité l’exposition anniversaire à Design Museum Gent auront été impressionnés par la production du couple en dix ans seulement. C’est à la demande de Veerle Wenes (de la galerie Valerie Traan) que le couple a créé son premier meuble commun en 2011: ‘table + lamp’, un ensemble original composé d’une table et d’une lampe en une seule pièce, a directement attiré l’attention internationale. Depuis lors, le couple combine les collaborations avec des marques et des galeries du monde entier, du haut de gamme au mainstream, du cher à l’abordable, une multiplicité qu’ils refusent de perdre.

Un vase pour Hay. Muller Van severen continue à combiner des missions pour différentes marques et galeries.

Muller: "Les pièces distribuées par Valerie Objects et Hay, ou dans des galeries telles que Galerie Kreo, Andreas Murkudis ou Massimo de Carlo, peuvent parfaitement coexister avec notre propre collection de meubles et notre nouveau travail pour la Tim Van Laere Gallery."

Première collection de céramiques

Ceux qui suivent leur success story de loin pourraient penser que c’est un studio de design polycéphale qui se cache derrière toutes ces œuvres. Mais, dans leur atelier, Muller et van Severen ne travaillent qu’avec un seul assistant, à petite échelle et de manière artisanale. "Hier encore, j’ai modelé un siège en argile!", témoigne van Severen.

Il n’est pas question de ralentir le rythme. "C’est vrai, ça fait beaucoup", déclare Muller. "En fait, nous travaillons constamment au maximum de nos limites, mais chaque projet nous redonne de l’énergie et de l’inspiration."

La semaine prochaine, leur première collection de céramiques sera présentée en avant-première au Salone del Mobile de Milan: des vases commandés pour Bitossi, une marque toscane plus que centenaire. "Un matériau entièrement nouveau pour nous", explique Muller. "Ce qui est chouette lorsqu’on est sollicité par des belles marques, c’est que c’est toujours une invitation à s’immerger dans un nouvel univers. Bitossi est une authentique entreprise familiale, dotée d’une grande expertise en matière d’artisanat. Chaque commande nous donne l’occasion de nous réinventer."

Les planches à découper créées pour Valerie Objects.

Autre nouveauté: une collection de tapis pour la marque de textiles Kvadrat. À l’automne, le duo sera présenté comme ‘Designer de l’année’ au salon Maison & Objet à Paris. L’influent magazine d’architecture et de design Dezeen vient de lui décerner le prix de ‘Design Studio of the Year’ et les propositions de collaboration continuent d’affluer du monde entier. Entre-temps, il y a beaucoup de work in progress qui doit encore rester secret: "Il y a quelques collabs avec de très belles marques qui se préparent."

Van Severen: "Nous recevons maintenant des prototypes de projets sur lesquels nous travaillons depuis très longtemps. Nous sommes alors aussi heureux que des enfants qui déballent leurs cadeaux de Noël! Tout ce que nous faisons, nous le créons avant tout pour nous. Je ne me suis jamais demandé si quelqu’un l’attendait."

Muller: "Lorsque vous créez, vous ne devez pas vous soucier des souhaits ou des attentes du public."

Van Laere: "Ce qui est fascinant chez tous les bons artistes que je connais, c’est qu’ils créent des œuvres uniquement pour eux-mêmes, mais en réalité, ils veulent que le monde entier les voie et les apprécie."