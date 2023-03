Le galeriste Tim Van Laere considère les meubles comme des œuvres d’art

Quelle est la chaise de votre vie?

“La chaise ‘Onkel-Stuhl’ ou ‘Uncle Chair’ de Franz West, reconnaissable à son cadre en acier et ses sangles en tissu de couleurs vives. Au début des années 80, cet artiste s’est mis à fabriquer des chaises, des tables et des lampes qui invitent le spectateur à interagir et témoignent de sa fascination pour la relation entre art et objet. Ses premières chaises étaient faites de ferraille soudée. Le rembourrage et le revêtement ont évolué vers un tressage coloré. West est un de mes artistes préférés: son travail de pionnier a inspiré des générations d’artistes. C’est en partie grâce à lui – et à Richard Artschwager – que les meubles ont été considérés comme des œuvres d’art. Je suis également convaincu qu’il a eu une influence majeure sur mon métier de galeriste, et peut-être même sur ma personne. En effet, une fois que ma galerie a représenté West, j’ai pu approcher beaucoup plus d’artistes. La couleur rose, devenue depuis une marque de fabrique de ma galerie, est un hommage à West.”

Qu’est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise?

Qu’est-ce qui vous a fait tomber de votre chaise récemment?

Avez-vous déjà retiré une chaise au moment où quelqu’un va s’y asseoir?

“Je crois que le succès ne peut jamais se faire au détriment de quelqu’un ou de quelque chose. Tout ce que je fais, je le fais en fonction des artistes et de la galerie. Et je défendrai toujours mes artistes quoiqu’il arrive, et je ne craindrai pas la confrontation non plus. Je me souviens qu’un jour, j’ai organisé une visite de l’atelier de Franz West pour les amis d’un musée français. Il pensait qu’il était préférable que je le fasse, parce que, contrairement à lui, je parle le français. Juste avant l’arrivée du groupe, Franz s’est allongé sur une de ses chaises longues, a tiré une couverture sur sa tête et a fermé les yeux pour faire sa sieste. Il m’avait demandé de dire aux visiteurs curieux: ‘The artist is asleep’. La visite s’est achevée vers 16 heures, heure à laquelle Franz va généralement acheter des fruits pour tous ceux qui travaillent dans son atelier. Dès que le groupe de Français a quitté le studio, Franz s’est levé et nous demandé: ‘Anybody fruit?’”