Le graphiste Jean-Michel Meyers, un adepte du plogging

10h00 | "Lorsque je me préparais pour le marathon de Rotterdam, il m’arrivait de courir pendant trois heures et demie. Aujourd’hui, je me limite à une heure et demie voire deux. Je fais du plogging, un terme suédois qui désigne une combinaison de jogging et de ramassage de déchets, dans le Mastenbos et l’Ertbrandbos près de Kapellen. Je photographie ces déchets et je les poste sur mon profil Instagram @jm_plogging. J’en ai aussi fait un livret de la taille d’un iPhone que je distribue aux gens que je croise dans les bois. Ils apprécient et me disent aussi que maintenant, il n’y a plus de déchets qui trainent."