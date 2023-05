Le mobilier des présidents français est dévoilé pour la première fois

Depuis quatre siècles, le Mobilier national crée des meubles pour les ambassades, résidences officielles et ministères français. Pour la première fois, l’institution parisienne présente des éditions de ses 140.000 pièces de collection, dont le bureau bleu et rose de Pierre Paulin pour le président Mitterrand.

Savez-vous qui a conçu le bureau de notre Premier ministre Alexander De Croo? Il y a fort à parier que non. Par contre, en ce qui concerne la Première ministre française Élisabeth Borne ou le président Emmanuel Macron, l’information est connue. C’est même une affaire d’État. Dans le Salon doré du palais de l’Élysée, le président travaille sur une pièce unique, un bureau de l’architecte d’intérieur français Thierry Lemaire. Nous savons également où se trouve tout le mobilier présidentiel, impérial et royal qui l’a précédé: au Mobilier national. Depuis le XVIIe siècle, cette institution crée, gère et conserve les meubles et objets d’art des dirigeants français. C’est elle aussi qui a chargé Pierre Paulin de concevoir un bureau pour le président François Mitterrand en 1984. La première édition de cette pièce unique, le bureau bleu et rose conservé au Mobilier national, sera présentée cette semaine.

Patrimoine de demain

Le Mobilier national est l’institution qui gère et conserve depuis le XVIIe siècle le mobilier des souverains français, qu’il s’agisse de meubles ou d’objets d’art. © François Halard

N’hésitons pas à parler de véritable révolution française, car le Mobilier National ne fait pas de production en série: il ne commande que des pièces uniques. Promoteur des arts décoratifs et du savoir-faire français, il fait appel à des ateliers prestigieux: les manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie pour les tapisseries, les ateliers du Puy-en-Velay et d’Alençon pour les dentelles. «Cela peut sembler désuet, mais ce n’est pas le cas. Depuis près de 400 ans, ces ateliers réalisent des créations d’artistes contemporains», explique Loïc Turpin, directeur de la communication du Mobilier national.

"Les artistes et les dirigeants vont et viennent, mais notre savoir-faire n'a jamais bougé."

Dans une vie antérieure, il a été chef de cabinet de trois ministres différents, et son environnement de travail est constitué de pièces du Mobilier national. «Même quand le roi Louis XIV commandait une tapisserie à un cartonnier, il choisissait les artistes les plus en vue de l’époque. Au XXe siècle, des designers comme Andrée Putman, Olivier Mourgue ou Alain Richard ont créé des meubles pour les bâtiments gouvernementaux français. Et aujourd’hui, nous travaillons avec la jeune génération de designers français, dont Hugo Toro. N’oubliez pas que la création contemporaine d’hier est le patrimoine de demain. Les artistes et les dirigeants se succèdent, mais notre savoir-faire reste. Ce patrimoine immatériel imprègne les acquisitions du Mobilier National depuis quatre siècles.»

Vincent Darré, il a créé la scénographie surréaliste de l’exposition «Le Chic» avec des pièces de collection datant des années 1930 à 1960. © Justine Rossignol

Le garde-meuble des dirigeants