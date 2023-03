Le peintre Kristof Santy expose à Bruxelles

L'artiste peintre Kristof Santy expose à Bruxelles, à la galerie Sorry We're Closed. Il joue le jeu de la chaise avec la rédaction de Sabato...

Quelle est la chaise de votre vie?

"Ma chaise de peintre. J’ai longtemps cherché une chaise réglable et confortable, mais elle n’était pas évidente à trouver. Avant, je m’asseyais sur un tabouret de traite, mais ce n’était pas l’idéal. L’été dernier, des amis m’ont signalé qu’il y avait une chaise de peintre dans la collection de l’antiquaire Paul De Grande. Elle passait sous le marteau chez Rob Michiels à Bruges. J’ai tout de suite été enthousiaste. Les jours précédant la vente, j’étais mort d’inquiétude à l’idée qu’elle m’échappe. Au moment même, c’était stressant; je n’ai pas arrêté d’enchérir! Je l’ai finalement payée trop cher, mais maintenant, elle est à moi. Et j’ai directement décidé que ce serait la première et la dernière fois que je faisais un achat dans une vente aux enchères."

Qu’est-ce qui vous a récemment fait tomber de votre chaise?

"Le boucher de notre quartier qui arrête son activité. J’étais sous le choc. C’était un boucher à l’ancienne, avec une offre imitée, mais de très bonne qualité. Ah, ses saucisses sèches! Un homme qui aime son métier, ça devient rare: j’ai beaucoup d’admiration pour les gens passionnés par leur travail. J’aime le charme du quotidien, aller faire mes courses et bavarder avec le commerçant. Ce boucher va me manquer."

L’artiste Kristof Santy est assis sur sa chaise de peintre, achetée lors d’une vente aux enchères.

Qui aurait droit à sa chaise lors du dîner de vos rêves?

"Je n’aime pas trop recevoir. Je préfèrerais alors me faire inviter par l’écrivaine et collectionneuse d’art américaine Gertrude Stein (1874-1946), par exemple. Elle serait une hôtesse parfaite. Elle pourrait choisir les invités à ma place. J’adorerais manger la cuisine de sa compagne, Alice Babette Toklas, qui était une cuisinière hors pair: elle a même écrit un livre de cuisine en 1954. Et j’amènerais que Guido Belcanto égaye musicalement la soirée."

Sur quelle chaise aimeriez-vous vous asseoir pendant une journée?

"Pas sur une chaise, mais sur une selle. Si je devais choisir un seul moment, j’aimerais être Tom Boonen lors de sa victoire au Tour des Flandres en 2012. Livrer une telle performance sportive avec un tel don de soi, et finalement gagner face à des dizaines d’autres coureurs de haut niveau, ça doit être une sensation incroyable. La joie, l’euphorie que l’on doit ressentir... Tout le monde vous encourage et se réjouit pour vous. Rien n’est plus émouvant qu’un triomphe sportif. J’en ai souvent les larmes aux yeux."

Qu’est-ce qui vous fait bondir de votre chaise?

"Une passion d’ado: je suis un gamer et mon sparring-partner habituel est mon comptable. Après une journée à peindre, je trouve ça super relaxant. C’est comme si nous étions dans un autre monde pendant un moment, même si c’est un peu nerdy."

Restez-vous facilement assis?

"Oui, tout à fait. J’adore m’asseoir sur le banc devant ma porte avec une tasse de café et bavarder avec les passants. De même, je m’assieds souvent juste pour regarder autour de moi, car je suis très sensible à la nature et aux saisons. Le changement des couleurs m’inspire énormément. Je reste également assis pour dessiner et peindre. Maintenant que j’y pense, je passe sûrement trop de temps assis sans bouger."

À qui attribueriez-vous une chaire?

"J’aimerais prendre des cours particuliers avec l’artiste Paul Klee (1879-1940). Comme moi, il s’inspirait de l’imagerie populaire au début de sa carrière de peintre. J’aimerais beaucoup savoir ce qu’il y a découvert. Je trouve son travail particulièrement intéressant, très diversifié et original. J’aimerais découvrir de sa propore bouche qui sont ses sources d’inspiration."

Que faites-vous si un problème vous empêche de rester tranquillement sur votre chaise?

"J’en parle à ma thérapeute. Je suis quelqu’un d’anxieux et d’inquiet. Grâce à elle, j’ai appris à mieux gérer les choses et à me focaliser sur la solution des problèmes. Je le recommande à tout le monde. Ce qui m’aide aussi, c’est appeler un de mes deux meilleurs amis, parler avec mon épouse, marcher... Mais, finalement, mon refuge de prédilection, c’est mon atelier. Peindre, c’est méditer. Quand je suis à la recherche d’une forme épurée, j’oublie tout et je ne fais plus qu’un avec ma toile."