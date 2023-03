Le restaurant AUM à Kraainem | L'exotisme dans une ambiance de nightclub

Zotte Mouche, Volta Supper Club et Lily’s sont trois restaurants où la musique et la piste de danse sont au moins aussi importantes que l’assiette. AUM est un nouveau venu dans ce cercle qui associe la cuisine au son le vendredi et le samedi soir. Les fondateurs, Maxime Gillet, entrepreneur horeca, et Lucka Wahba, ex-manager chez AB InBev, ont installé leur "dancing restaurant" au rez-de-chaussée d’un immeuble de bureaux du carrefour des Quatre-Bras, une adresse qui peut paraître peu inspirante, mais le duo a réussi à créer une bonne ambiance: tapis, banquettes, bar illuminé et lumières scintillantes.

Au bar, on sert des snacks: paneer grillé, pani puri (des boulettes de pâte farcies et frites à tremper dans du chutney), mais aussi des makis de thon et des croquettes de chorizo. Au restaurant, Guillian Mollet, qui a officié au piano du Sanzaru, veille sur une courte carte de quatre entrées et quatre plats: betterave à la burrata et au tamarin (18 euros), ravioles de champignons, sole et curry (28/32 euros). Là aussi, la touche indienne joue la discrétion. Les accompagnements, tels que pommes de terre fumées (5 euros) ou riz rouge (5 euros), doivent être commandés à part.