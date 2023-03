Le restaurant Food with Varinder, à La Hulpe | “Une ode à la cuisine orientale végétarienne”

Un bon repas n’est pas nécessairement de la haute gastronomie. Qui n’a pas envie d’une adresse conviviale dans son quartier, servant de bons petits plats à des prix très raisonnables? Tout cela, les habitants de La Hulpe et des environs peuvent le trouver chez Varinder Khambay, une Anglo-Indienne végétarienne qui propose, dans un espace cosy, des plats simples et réconfortants qui semblent sortis de la cuisine de Yotam Ottolenghi.

Tables épurées et décor minimaliste ne sont visiblement pas la tasse de thé de Varinder: dans le salon (qui accueille dix-huit couverts), objets chinés côtoient lampes originales, photos de famille et bibliothèque où sont alignés ses livres de cuisine orientale, du Moyen-Orient à l’Inde.

Cuisinière autodidacte

Cuisinière autodidacte, Varinder préfère la simplicité sans chichis: ici, on mange ce qu’il y a de prévu ce jour-là. Ce midi, dans sa cuisine semi-ouverte installée derrière un comptoir, Varinder a préparé de la chakchouka, une savoureuse préparation à la tomate et aux poivrons garnie d’œufs au plat. La sauce très parfumée agrémentée de morceaux d’aubergine et de courgette et la savoureuse focaccia maison au zaatar (une épice orientale à base de thym sauvage, de sumac, de graines de sésame et de sel) en font un régal.