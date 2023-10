Le samedi de la DJ Amber Broos | "Mixer est addictif"

10h30 | "Je me prépare pour l’émission de ce soir. Les mix, les interviews, tout ça. Sur StuBru, je mixe de la house, de la techno, de la drum and bass, des albums qui passent cette semaine et des trucs que j’ai découverts. Un chouette mix."

"Faire un set me met dans un état d’euphorie. c’est presque addictif: j’ai la tête dans les étoiles." Amber Broos

12h00 | "C’est l’heure d’une omelette ou d’une tartine au Philadelphia, des trucs simples. J’essaie d’instaurer des horaires réguliers pour mes repas, parce que, comme chaque semaine est différente, ça me structure. Quand je ne suis pas accaparée par la musique, j’essaie de voir mes amis et ma famille. J’adore prendre mon lunch avec eux."

13h00 | "Je continue à travailler sur mes mix. C’est génial d’écouter des promos que je peux utiliser dans l’émission ou dans mon set."

16h00 | "Destination la VRT. Comme j’ai un permis de conduire provisoire, c’est ma mère ou une copine qui conduit. Ou bien je prends le bus, car j’habite à 15 minutes de là."

Le samedi, en alternance avec Jeroen Delodder, Amber Broos anime "Untz" sur StuBru. © Travis Yewell / Unsplash

16h30 | "Je charge les mix dans le logiciel, je revois mes questions pour les interviews et je prépare les mix des DJ invités. Je prends mon temps: j’aime bosser tranquillou."

19h00 | "Je mange quelque chose avant le début de l’émission. Parfois c’est quelque chose de sain, parfois c’est juste une pizza."

20h00 | "Mon émission ‘Untz’ commence et c’est parti jusqu’à 23 heures. Je suis hyper concentrée: les mix et les interviews doivent être impeccables. Tout doit être irréprochable: je vise le zéro faute."

23h30 | "Il est temps de partir pour me rendre à l’endroit où je vais mixer. C’est mon père qui m’y conduit: il ne raterait aucun de mes engagements en Belgique. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est urgent que je passe mon permis, car même s’il est mon plus grand fan, il ne peut pas continuer comme ça! (rires) Il m’a beaucoup appris. Il était lui-même DJ (Joeri Broos, NDLR.) et il a lancé sa DJ Academy quand j’avais douze ans. Tout son matos se trouvait à la maison. C’est ce qui m’a incitée à expérimenter."

00h30 | "J’aime bien arriver un peu plus tôt, pour m’imprégner de l’ambiance et discuter avec les autres DJ. J’ai un emploi du temps chargé, mais je ne bois pas, je ne fume pas et j’ai repris le sport. Ça aide. Il est rare que je puisse participer à un festival autrement que comme DJ. Du coup, j’essaie de me mêler au public avant et après mon set."

Amber Broos mixe aux quatre coins de la Belgique. © Jordon Conner / Unsplash

02h00 | "Je fais mon set. Je choisis de la techhouse, de la techno et des disques rétro belges. Mixer me procure presque un sentiment d’euphorie. Surtout au milieu du public et que tout le monde danse, c’est addictif. Quand chacun passe un super moment, je suis dans un autre monde."

05h00 | "De retour à la maison, je mange un petit snack. Une tranche de jambon ou de fromage, quelque chose du genre. Je me détache les cheveux, je me lave le visage et je me mets au lit. Il m’arrive parfois de regarder encore des vidéos de mon set que des gens ont postées, puis je m’endors comme une masse."