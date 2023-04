Le samedi de Nathalie Baeten, la femme de Marc Coucke

Le samedi de Nathalie Baeten, fondatrice de Le Parfum de Nathalie: gérer l’invasion, se promener avec Couckie et adapter son biorythme à celui de son époux.

Nathalie Baeten Pharmacienne.

A fondé Le Parfum de Nathalie.

Forme un supercouple avec Marc Coucke.

«Le samedi, c’est l’invasion.» Fin 2020, Nathalie Baeten (49 ans) a lancé une gamme de bougies, de produits de soin pour le corps et de parfums d’ambiance de luxe. Pendant des années, elle a dirigé un groupe de pharmacies de son époux, Marc Coucke.

«Quand les enfants sont nés, j’ai décidé de faire une pause pour m’occuper d’eux, mais comme j’avais besoin d’un but, je me suis lancée dans le commerce d’art. Quand nous avons acheté Le Sanglier des Ardennes à Durbuy, Marc m’a demandé de l’aménager. Je voulais y associer un parfum et comme je ne trouvais pas ce que je cherchais, je me suis dit que j’allais le créer.

Comme le nom Le Sanglier ne convenait pas vraiment, j’ai choisi de l’appeler Le Parfum de Nathalie. Il est disponible via la boutique en ligne, mais aussi à l’hôtel Botanic Sanctuary Antwerp et à La Butte aux Bois à Lanaken. Le fait que le Groupe GM, qui travaille avec Guerlain, Clarins et Nuxe, souhaite les distribuer est super gratifiant!»