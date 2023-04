Le Vieux Château de Flobecq: charme singulier et cuisine généreuse

L’extension a donné de l’ampleur au château, qui peut accueillir 60 convives dans ses trois salles. La nouvelle équipe étoilée saura-t-elle y faire face? À première vue, on pourrait penser que non. L’accueil est inexistant, le personnel de salle manque de bras. Les dégustations ne sont pas plus convaincantes et manquent de finesse. Seule une originale salade de légumes avec crème glacée au raifort fait mouche.