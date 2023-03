Les nouvelles marques de sport indépendantes s’imposent face aux géants

(R)évolution dans le monde du sport. De plus en plus d’amateurs de course à pied troquent leurs vêtements Nike ou Adidas pour des petites marques indépendantes, souvent responsables, innovantes et/ou confortables.

En voyant Brice Partouche courir, on pourrait penser qu’il se dépêche pour ne pas arriver en retard à un concert de heavy métal. Sprintant dans les rues de Paris vêtu d’un T-shirt mité, d’un bandana à motif cachemire et de chaussettes tie & dye, l’ancien batteur à la coupe mulet semble prêt pour une nuit dans un mosh pit. Seuls ses sneakers – et peut-être son micro short – trahissent ses intentions sportives. “Si je m’habille d’une certaine façon pendant la journée, pourquoi devrais-je changer de style quand je vais courir?” lance-t-il.

Satisfy, la marque parisienne de running de Partouche, associe son esthétique particulière à des performances haut de gamme. Fondée en 2015 (Partouche a fait son premier jogging à l’âge de 35 ans), Satisfy n’a rien d’une marque traditionnelle. Ici, pas de micro-plastiques noirs et brillants: les fibres que choisit Satisfy sont responsables, les tissus, mats, et les tons, sombres: espresso, sauge ou argile. “Je ne me reconnaissais pas dans les offres des géants du sport”, justifie Partouche. “Et je savais aussi que j’étais loin d’être le seul à vouloir autre chose.”

