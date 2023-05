Les Rencontres d'Arles | Le rendez-vous des amateurs de photographie

La Tour LUMA à Arles. © Iwan Baan

La Belgique était déjà présente sur les lieux: le jardin paysager, le parc et l’étang qui entourent le campus sont l’œuvre de l’architecte paysagiste Bas Smets. Conçu comme un voyage à travers la faune et la flore de la région, ce parc de 10 hectares est un lieu de vie, d’interaction et de détente. En s’y promenant, les visiteurs découvrent des œuvres d’art, des sculptures et des installations.

LUMA à Arles Ouvert du mercredi au lundi, de 10h à 18h.

Luma Arles, Parc des Ateliers, Avenue Victor Hugo, Arles, France 35 Av. Victor Hugo, 13200 Arles, France

2 | Fondation Lee Ufan

La fondation Lee Ufan, à Arles. © Lee Ufan Arles

Ce musée dédié à l’œuvre de l’artiste coréen d’avant-garde Lee Ufan est un nouveau venu à Arles. Ce peintre, sculpteur et philosophe de 87 ans partage son temps entre le Japon et la France. Au cœur de l’Hôtel Vernon, un hôtel particulier construit entre le 16e et le 18e siècle, on peut découvrir depuis 2022 des sculptures, installations et peintures de l’artiste, ainsi qu’une librairie, une boutique et des salles de réception, le tout réparti sur plus de 1.350 mètres carrés, 3 étages et 25 pièces.

L’Hôtel Vernon était autrefois la demeure de la famille d’antiquaires Dervieux mais, à la demande de Lee Ufan, il a été revu par Tadao Ando, lauréat du prix Pritzker.

Lee Ufan à Arles Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

LEE UFAN ARLES, Rue de Vernon, Arles, France 5 Rue de Vernon, 13200 Arles, France

3 | Villa Benkemoun

Concevoir librement et sans crainte, telles étaient les directives que Simone et Pierre Benkemoun ont données à leur ami architecte Émile Sala, au début des années 70, quand ils l’ont chargé de concevoir une maison familiale. Le couple avait quitté l’Algérie en 1962 avec ses trois enfants pour s’installer à Arles et rêvait d’un lieu de vie transparent et ouvert. Dans un premier temps, Sala, qui considérait Le Corbusier comme son maître, n’a rien conçu. "Il a demandé à mes parents de noter dans des carnets toutes les idées qui leur venaient à l’esprit sur la façon dont ils aimeraient vivre au quotidien", explique leur fille Brigitte Benkemoun.

La Villa Benkemoun à Arles. © Micha Pycke

Pour la famille, vivre dans une grande maison signifiait des grandes tables, beaucoup de nourriture et beaucoup de monde. Lorsqu’il s’est enfin mis à dessiner, Sala a créé des espaces fluides et dynamiques, des volumes flexibles jouant avec l’ombre et la lumière. Aux lignes droites, il a préféré les courbes qui confèrent de la douceur à l’espace.

La famille s’installe dans la villa en 1974 et y a vécu très heureuse pendant plus de 40 ans. Au décès de ses parents, en 2016 et 2017, Brigitte et son époux ont décidé de faire vivre la Villa Benkemoun en l’ouvrant au public. Aujourd’hui, elle est louée comme maison d’hôtes ainsi que pour des séances photo ou des événements.

La Villa Benkemoun à Arles. © Micha Pycke

Une ou deux fois par an, la Villa accueille également un artiste pour présenter son travail. Cet automne, de la mi-septembre à la mi-octobre, ce sont les œuvres du peintre Jacques Soisson qui seront exposées. La Villa sera alors ouverte aux visiteurs tous les week-ends.

Villa Benkemoun à Arles À partir de 2.000 euros le week-end.

915 Chemin de la Batelle, Arles, France 915 Chem. de la Batelle, 13200 Arles, France

To sleep & eat

4 | L'Arlatan

Il n’est pas obligatoire de séjourner dans l’hôtel pour en admirer la splendeur. Le bar à cocktails et le restaurant (qui propose un lunch simple et délicieux à 33 euros) sont ouverts aux non-résidents. Une bonne excuse pour se promener ensuite dans l’hôtel.

L'hôtel-restaurant L'Arlatan, à Arles. © Adrian Deweerdt

Ce bâtiment iconique du cœur historique d’Arles a été racheté par Maja Hoffmann, collectionneuse, philanthrope et fondatrice de LUMA Arles. Elle en a fait l'un des hôtels les plus remarquables de France: une explosion de couleurs, de lumière et de créativité.

Hoffmann a rempli l’hôtel d’œuvres de sa collection privée et donné carte blanche à l’artiste cubain Jorge Pardo pour l’aménagement et la décoration. Les différents bâtiments, dont la partie centrale classée monument historique, s’organisent autour d’un superbe patio.

L'hôtel-restaurant L'Arlatan, à Arles. © Adrian Deweerdt

L’Arlatan à Arles À partir de 350 euros la nuit.

L'Arlatan (Hôtel à Arles), Rue du Sauvage, Arles, France 20 Rue du Sauvage, 13200 Arles, France

5 | Les Cabanettes

L'hôtel-restaurant Les Cabanettes, à Arles. © Fabien Dendievel

Même si vous ne séjournez pas aux Cabanettes, il est vivement recommandé d’y dîner. La cheffe Elisabeth Speno propose une cuisine de marché raffinée préparée avec des produits locaux et de saison. Prix raisonnable: 39 euros la formule entrée-plat-dessert.

Construit en 1967 par l’architecte marseillais Armand Pellier, cet OVNI rétrofuturiste a été magnifiquement conservé dans son état d’origine. Des panneaux de bois aux canapés vintage, en passant par l’art du verre et les tapis des chambres, c’est un petit bijou pour les amoureux du design des années soixante!

L'hôtel-restaurant Les Cabanettes, à Arles. © Fabien Dendievel

Les Cabanettes à Arles À partir de 130 euros la nuit.