Les vins naturels de Marc Combas, sommelier du Picpoul

À droite, le sommelier et propriétaire du Picpoul, Marc Combas.

Découverte du bar à vin du sommelier Marc Combas, qui nous fait part de ses trois bouteilles préférées.

Le bar à vins: le Picpoul

Nom | Cette maison du quartier de l’Altitude 100 est le terrain de jeu des amateurs de vins naturels. Le Picpoul, cépage auquel le bar à vin doit son nom, n’est pas le seul chouchou du propriétaire, Marc Combas: il apprécie tout autant un verre de gamay ou de chardonnay.

Avenue Oscar van Goidtsnoven 100 à 1190 Forest. Fermé dimanche et lundi. Tél. 02/308.09.37 | www.picpoul.be

Tableau noir | Derrière le comptoir, un tableau noir présente les suggestions de vins et de plats. Sur une étagère, des dizaines de bouteilles attendent d’être emportées. L’intérieur est petit, mais, à l’extérieur, une terrasse protégée par des parasols permet d’accueillir 24 amateurs.

Sommelier | Le Français Marc Combas a longtemps travaillé comme ingénieur du son en Belgique. Il y a douze ans, il a flashé sur le vin naturel et, dans la foulée, a ouvert Picpoul, en août 2018.

Vin | Rien que du bio: les dix pages de la carte font la part belle aux noms français, mais aussi à une sélection de flacons italiens, espagnols et autrichiens. Au total, une soixantaine d’étiquettes presque toutes disponibles au verre.

Assiette | Outre la planche de fromages ou de charcuteries, Picpoul propose des bons petits plats. Le sommelier officie temporairement en tant que chef et sert des piments espagnols grillés, des asperges accompagnées d’un œuf poché, des huîtres et des rillettes de sardines.

Addition | Les tapas: de 6 à 15 euros. Le lunch deux services: 15 euros. Le plat du jour du soir: 18 euros. La bouteille de vin: à partir de 23 euros.

Débouché et approuvé

1. Facile à boire

Vin de Pétanque, Domaine Mas de Libian, Vin de France, 2020, 12 euros (*)

"À Saint-Marcel-d’Ardèche, sur la rive droite du Rhône entre Montélimar et Orange, la famille Thibon produit du vin depuis 1670. La nouvelle génération est passée à la viticulture bio. Le nom de cet assemblage de grenache, mourvèdre et syrah est éloquent: il s’agit d’un vin souple et facile à boire, idéal pour une partie de pétanque. Peu tannique, il peut aussi être servi légèrement frais."

2. Pour surprendre

Beaujolais is not dead, domaine Chasselay, 2019, 20 euros, à emporter chez Picpoul

"Le Beaujolais a parfois mauvaise réputation, à cause du battage médiatique autour du beaujolais nouveau - qui n’a rien à voir avec le vrai beaujolais. Ici, le gamay donne le meilleur de lui-même: tout en pureté et arôme de cerise typique. Le domaine familial élabore du vin naturel avec du raisin de vignes de 55 ans en moyenne, et un minimum de sulfites."

3. Top absolu

En Belle Lies, Corton-Charlemagne grand cru, Pierre Fenals, Maison en Belle Lies, 110 euros, à emporter chez Picpoul