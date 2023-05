Lucie Debay, l'actrice belge qui brille au Festival de Cannes

9h00 | "J’ai une fille de six ans en garde partagée. Elle est chez moi quand je suis en Belgique et alors, je me consacre à elle. Elle est très douée pour faire des bricolages avec des déchets qu’elle recycle, comme des bouteilles de lait vides."

"J’adore les marchés aux puces." Lucie Debay Actrice

10h00 | "Depuis que je me suis installée dans le centre de Bruxelles, j’ai passé mon temps à décorer mon nouvel appartement. J’adore les marchés aux puces. Comme la saison commence, je suis le calendrier de toutes les brocantes de quartier. Récemment, j’ai chiné des rideaux et un scorpion en résine."

L'emblématique marché aux puces de la place du Jeu de Balle, à Bruxelles. © Shutterstock

12h30 | "Je ne fais pas souvent la cuisine. Comme j’ai changé de quartier, je dois trouver de nouveaux magasins et des restaurants qui me plaisent. Dans le centre, le Café Le Fontainas est sympa. À Ixelles, j’aime aller chez Old Boy, un restaurant qui sert une excellente cuisine fusion asiatique et européenne. J’adore découvrir de nouvelles choses, ce qui est peut-être aussi la raison pour laquelle j’ai choisi ce métier. Récemment, j’ai été au restaurant «Dans Le Noir», où l’on mange dans l’obscurité la plus totale."

14h00 | "Je travaille souvent le samedi. Dans une salle près du KVS, nous faisons un brainstorming pour 'Le garage inventé' de Claude Schmitz. Nous commencerons les répétitions après Cannes. C’est la suite de 'Lucie perd son cheval' (2021), une pièce filmée qui commence comme un documentaire sur ma famille et se poursuit sous la forme d’un mélange de réalité et de fiction. Ma grand-mère, ma mère et ma fille, qui n’ont aucune expérience en art dramatique, y jouent également. En temps normal, je vois rarement ma famille. Ma grand-mère a 94 ans et vit à Ganges, près de Nîmes. Ma mère habite dans les montagnes près de Béziers, dans le sud de la France. Et mon père vit aux États-Unis."

"Il m’arrive souvent de danser chez moi, en improvisant. C’est ma façon de me défouler." Lucie Debay Actrice

16h00 | "Quand je ne travaille pas, je prends des cours de danse contemporaine à l’antenne bruxelloise de Charleroi Danse à La Raffinerie, au Danscentrum Jette ou au Tictac Art Centre. Mais comme je n’ai pas beaucoup de temps à y consacrer, il m’arrive souvent de danser chez moi, en improvisant. C’est ma façon de me défouler."

Le samedi après-midi, pour se détendre, Lucie Debaye improvise des mouvements de danse. © Alexander D'Hiet

19h00 | "Voir des amis, je trouve que c’est important. Ce soir, il y a une pendaison de crémaillère. Sinon, nous allons souvent voir un spectacle ou assister à un concert. Aux Nuits Botanique, je suis allée voir Judith Kiddo. Et j’épluche l’agenda du Kunstenfestivaldesarts."

2h00 | "Il m’arrive souvent de me coucher tard, à Bruxelles comme à Cannes. Pendant la journée, j’accompagne les projections de nos films, je parle avec la presse et je vais voir les films des autres. Le soir, nous nous rendons à l’une des nombreuses soirées qui y sont organisées et ce n’est pas facile de rentrer se coucher."