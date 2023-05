Marseille: hôtels, restaurants et adresses insolites pour les vacances

Le Corbusier, l'un des architectes majeurs du siècle dernier, a conçu la Cité Radieuse entre 1947 et 1951, surnommée la Maison du Fada. Une ville dans la ville en béton brut dans laquelle se trouvent 337 appartements, un hôtel, un restaurant, une école, des commerces, un centre d’art et de design et un toit-terrasse public. Longtemps décrié, ce bâtiment est aujourd’hui une référence pour les amateurs d’architecture du monde entier. Depuis 2016, la Cité Radieuse est également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce bâtiment compense largement son manque de luxe par son histoire et son caractère. Les chambres sont restées pratiquement intactes et ont de nombreux éléments d’origine, de la penderie aux portes en bois usé conçues par Charlotte Perriand, collaboratrice de Le Corbusier, aux carreaux de la salle de bains et aux appliques inclinées conçues par Le Corbusier. Les visiteurs peuvent séjourner dans l’hôtel qui se trouve aux troisième et quatrième étages de l’immeuble. En tant que client, on partage le bâtiment avec les résidents, ce qui permet de vivre pleinement l’expérience moderniste.

La Cité Radieuse, Hôtel Le Corbusier, à Marseille. © Hotel Le Corbusier

À partir de 94 euros la nuit.

Hôtel Le Corbusier, Boulevard Michelet, Marseille, France 280 Bd Michelet, 13008 Marseille, France

Tuba Club

Le Tuba Club, à Marseille. © Micha Pycke

Nous avons un faible pour les lieux qui se qualifient de club, car cela implique une atmosphère conviviale. Une planque de copains: voilà comment les copropriétaires Greg Gassa (restaurateur à Marseille) et Fabrice Denizot (producteur de cinéma) décrivent le Tuba Club, installé dans un ancien club de plongée. La maison d’hôtes dispose d’un salon commun où le buffet petit déjeuner est servi le matin, ainsi que d’un confortable Bar Bikini sur le toit. Le Tuba Club est situé dans le village de pêcheurs des Goudes, à la lisière du Parc National des Calanques.

La décoration a été confiée à l’architecte d’intérieur Marion Mailaender. Toutes les chambres offrent une vue imprenable sur la baie et où que porte le regard, on remarque des détails originaux inspirés des cabines de plage d’Eileen Gray et de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin comme les anciennes cartes postales des Goudes, les luminaires en céramique chinés aux puces et la collection de beaux livres.

Au restaurant, Sylvain Roucayrol et Paul-Henri Bayart, étoiles montantes de la gastronomie, servent des préparations de poisson, dont un délicieux sashimi de bar et un carpaccio de thon inoubliable. L’ambiance cinématographique est marquante: les matelas, tables et chaises à rayures jaunes et blanches sont disposés de manière faussement aléatoire sur les rochers devant l’hôtel, où les effluves du poisson grillé et du pastis se mêlent à ceux de la crème solaire et de l’eau salée.

Tuba Club à Les Goudes (Les Calanques).

À partir de 230 euros la nuit (séjour de 2 nuits minimum).

www.tuba-club.com

Tuba Club - Cabanons et Restaurant, Boulevard Alexandre Delabre, Marseille, France 2 Bd Alexandre Delabre, 13008 Marseille, France

Restaurants

Cécile Food Club

Cécile Food Club, à Marseille. © Micha Pycke

Le Cécile Food Club et le Tuba Club partagent le mot club, mais aussi l’architecte d’intérieur Marion Maialaender. Elle a donné au Cécile un look inspiré des épiceries des années 60: minimaliste, mais chaleureux, à la fois rétro et moderne. Bien qu’il ait un look Riviera vintage, le concept est résolument urbain et contemporain: le Cécile Food Club est à la fois café, deli et traiteur. Tout au long de la journée, on y savoure un menu varié: cafés, pâtisseries fraîches, salades, focaccie et panzerotti.

Le Cécile a été ouvert par Barthélemy Tassy, originaire de Marseille, et son épouse, le mannequin américain Erin Wasson. Pour la cuisine, ils ont fait appel au chef Paul Langlère, un ami d’enfance, qui a officié au Plaza Athénée.

Le Cécile a ouvert ses portes en mars dernier sur la corniche Kennedy (la route côtière de Marseille) et il est souvent bondé le week-end. Peu importe, car la terrasse improvisée se transforme en un rien de temps en un lieu de rencontre décontracté.

Ouvert du jeudi au lundi, de 8h à 20h30.

Cécile Food Club Malmousque, Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, Marseille, France 116 Cor Président John Fitzgerald Kennedy, 13007 Marseille, France

Chez le Belge

Chez le Belge, à Marseille. © Chez le Belge

Dans une baie paradisiaque à 30 minutes de Marseille, Chez le Belge sert depuis plus de 30 ans ses mythiques spaghettis à la bolognaise dans une cabane sans eau courante ni électricité.

La calanque de Marseille n’est accessible qu’en bateau ou à pied, ce qui ajoute à son charme. Paradoxalement, on n’y mange pas de poisson (pas d’électricité, pas de frigo!), juste les fameux spaghettis, à accompagner d’un pichet de rosé. Pas d’électricité et pas de téléphone, donc pas de réservation et pas de carte de crédit.

Chez le Belge, Calanque de Marseilleveyre (Les Calanques).

Calanque de Marseilleveyre, France Calanque de Marseilleveyre, France

L'Eau à la Bouche

Restaurant L'Eau à la Bouche, à Marseille. © L'Eau à la Bouche

Ne vous laissez pas tromper par l’apparence: la façade un peu kitsch cache l’une des meilleures pizzérias de Marseille, tenue par un ex-collaborateur de Guy Savoy et Alain Ducasse, Rodolphe Bodikian. Il prépare les classiques (pizza margarita à la pâte ultra fine), mais aussi des compositions plus régionales et audacieuses, telles que pizza à l’avocat, à la banane, au boudin noir et à l’huile piquante. Les Italiens vont voir rouge, mais c’est délicieux!

Marseille est une ville de pizzas et de foot. Tout le monde a son opinion sur les deux, et la question de la meilleure pizza de la ville est un sujet de discussion récurrent. Outre L’Eau à la Bouche, on cite souvent La Bonne Mère, tenue par un Marseillais d’origine napolitaine. N’hésitez pas à faire propre enquête comparative!

Ouvert du mercredi au dimanche.

L'Eau à la Bouche, Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, Marseille, France 120 Cor Président John Fitzgerald Kennedy, 13007 Marseille, France

À visiter

Friche de l'Escalette

Le centre d'art de la Friche de l'Escalette. © Archives Galerie 54 - C.Baraja et/ou E. Touchaleaume - ADAGP Paris 2022

Les vestiges d’une ancienne usine de plomb se sont métamorphosés en centre d’art original en bordure du magnifique Parc National des Calanques. Le galeriste parisien Éric Touchaleaume y concilie patrimoine industriel, trésors du modernisme et jeunes talents. Parmi les éléments remarquables, les deux bungalows préfabriqués de l’architecte-designer Jean Prouvé.

Sur rendez-vous, entre le 1er juillet et le 31 août.

Friche de l'escalette, Impasse de l'Escalette, Marseille, France Imp. de l'Escalette, 13008 Marseille, France

La Traverse

La galerie La Traverse, à Marseille. © Jean-Christophe Lett