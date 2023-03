Quatre inspirations design pour égayer votre intérieur

À la maison

À partir du dimanche 12 mars, l’ancien magasin de meubles Vynckier (Waregem) sera le cadre de l’exposition collective "Being at Home Among Things". On pourra y voir des œuvres de Philine Vanrafelghem (photo), Elise Peroi et Denitsa Todorova. La commissaire, Roxane Baeyens, a choisi comme thème l’habitat et des œuvres axées sur l’intimité d’un foyer, mais aussi des interprétations plus abstraites, comme l’expérience spatiale d’une maison.