Que fait la Wine Lady of the Year de son samedi?

"Le samedi est un jour de travail et de détente à la fois." Le mois dernier, Ona Rombaut (34 ans) a été élue Wine Lady of the Year. "Depuis toujours, j’adore la nourriture et la boisson. À la maison, il y avait du vin à table presque tous les jours. Mon père avait un petit club d’œnologie et nous nous amusions à faire des dégustations à l’aveugle en famille."