Que souhaitent recevoir ces trois Belges créatifs pour Noël?

La wishlist du chef étoilé Flip Claeys, le designer de mode Jean-Paul Knott et la réalisatrice Teodora Ana Mihai.

La wishlist de Filip Claeys, chef étoilé

Vue en plein écran ©Heikki Verdurme

Filip Claeys, du restaurant deux étoiles De Jonkman à Bruges, est l’un des rares chefs belges à avoir reçu une étoile verte au Michelin cette année.

1. Cuissard d’hiver Assos

"J’adore faire du vélo: je fais environ 10.000 kilomètres par an. Je suis sur la route tous les dimanches matin. Les jours de fermeture du restaurant, j’intercale toujours un moment à vélo dans mon planning." 240 euros.

2. Champagne rosé Jacques Selosse

"Superbe. J’ai visité le domaine, il y a quelques années. Ils travaillent à petite échelle et sont aussi obstinés que moi. Une coupe de pur plaisir." 175 euros.

Vue en plein écran

3. iPhone et étui-portefeuille

"Il me faut un nouvel iPhone pratiquement chaque année, car je fais tout le temps tomber le mien. Une fois, j’en ai même perdu un à Dinner in the Sky: il a fait une chute de 50 mètres de haut! (rires) Et je voudrais aussi un étui qui fasse office de portefeuille." À partir de 909 euros et 129 euros.

4. Semaine en Laponie

"Je rêve de retourner en Laponie, pour faire du traîneau à chiens et pêcher. Faire un trou dans la glace dans un silence total par -20°C et pêcher avec un bâton, un fil et un appât, c’est génial!" À partir de 2.000 euros.

Vue en plein écran ©Shutterstock

5. Casier de Rochefort 8

"Ma bière préférée. À la maison, j’en ai toujours de réserve au frigo. Quand mon verre est vide, je continue à le humer, car son arôme est toujours là. C’est divin." 43 euros.

Vue en plein écran ©Arthurs Thomas

6. Chaussures de sport Adidas

"Je mène une vie trépidante. Pour rester en forme mentalement, je fais du sport quatre jours par semaine. Je fais du fitness depuis cinq ans." 160 euros.

7. Assiettes J.L Coquet

"Une nouvelle assiette me donne de nouvelles idées. Et aussi fou que cela puisse paraître, le plus difficile c’est de choisir la bonne. J’ai des assiettes en céramique mais cette fois, je voudrais des assiettes en porcelaine haut de gamme pour les dégustations." À partir de 30 euros.

Vue en plein écran

8. Festival Burning Man

"Il figure en haut de ma wishlist. Dans un festival de 'dance', je parviens à me relâcher complètement. Le fait que Burning Man se déroule dans le désert me séduit encore plus. J’aime sortir de ma zone de confort." À partir de 350 euros.

Vue en plein écran ©Shutterstock

9. Porsche 911 turbo deseighties

"Si l’argent ne jouait vraiment aucun rôle, je voudrais une voiture comme ça. Elle est juste magnifique." À partir de 55.000 euros.

10. Stylos à bille Bic

"Au restaurant, je suis toujours à la recherche d’un stylo: quand j’en ai un à midi, je l’ai déjà perdu le soir. Je suis un grand fan de Bic: ces stylos à bille old school sont parfaits."

La wishlist de Jean-Paul Knott, créateur

Vue en plein écran

Le designer Jean-Paul Knott imagine depuis des années des collections pour femme et pour homme très originales.

1. Escapade à New York

"J’ai grandi à New York, j’y ai étudié et mes copains de longue date y vivent toujours. C’est toujours un plaisir d’aller dans mon deuxième pays." À partir de 2.000 euros.

2. Cactus

"J’aime toutes les plantes, mais ma collection de cactus me tient particulièrement à cœur. Chaque matin, je fais le tour de la maison et je leur parle. C’est ma façon de commencer la journée." À partir de 40 euros.

3. Champagne Louis Roederer Cristal

"C’est celui-là que je veux, parce que c’est le plus cher que je connaisse! (rires) J’en bois rarement: hélas, les meilleures choses sont hors de prix." 250 euros.

Vue en plein écran

4 Petit Larousse Illustré

"Un cadeau essentiel. Nous passons tellement de temps sur Google que ça peut sembler un peu démodé, mais il est parfait pour faire des recherches. Il est en papier, et c’est là que réside toute sa beauté." À partir de 31 euros.

5. Chalet de la Forêt

"Un de mes restaurants préférés à Bruxelles. J’aime la belle vue, l’aménagement et la cuisine super délicieuse! L’ambiance est chaleureuse sans être pompeuse." Environ 250 euros.

Vue en plein écran ©Christian Hagen

6. L’œuvre complète de Marcel Proust

"Je n’ai lu que le premier tome de 'À la recherche du temps perdu'. Pendant le confinement, je me suis plongé dans Honoré de Balzac; il est temps de passer à Proust! Cela va m’occuper pendant un bon moment!" Environ 300 euros.

7. Abonnement au Théâtre National

"Il y a beaucoup de bons théâtres à Bruxelles, mais mon préféré est le Théâtre National. J’aime m’imprégner de l’atmosphère qui y règne et je tiens à soutenir ce secteur qui est actuellement en difficulté." À partir de 51 euros pour trois spectacles.

8. Saké Junmai DaiGinjo Koto-Buki

"J’adore le Japon. Comme je ne peux pas y aller à cause des restrictions, boire du saké est ma façon d’y aller quand même." 85 euros.

9. Montre Georg Jensen

"Ce designer scandinave est top: ses créations sont d’excellente qualité, belles et pures." 4.395 euros.

Vue en plein écran

10. Massage

"Nous vivons des moments stressants et un massage est pour moi une nécessité absolue. J’ai un ami japonais qui fait des massages à domicile, et ça me fait un bien fou." À partir de 65 euros.

La wishlist de Teodora Ana Mihai, réalisatrice

Vue en plein écran ©Brecht Van Maele

La réalisatrice a remporté un prix pour "La Civil", film dans lequel une mère part à la recherche de sa fille kidnappée au Mexique.

1. Macbook

"Comme je suis souvent en déplacement, mon laptop est mon bureau. Et aussi ma façon de rester en contact avec le monde, car de nos jours, tout se passe sur Zoom." À partir de 1.449 euros.

2. "L.I.T.A.N.I.E.S" de Nick Cave et Nicholas Lens

"Je suis une grande fan de Nick Cave. Pourtant, je ne connais pas très bien cette œuvre, en collaboration avec le Belge Nicholas Lens." 16,99 euros.

Vue en plein écran

3. Séjour sur une île grecque

"Je voyage beaucoup pour mon travail, mais je ne me souviens plus de mes dernières vacances. Je voudrais profiter du soleil, de la culture et de la bonne chère pour recharger mes batteries." Environ 1.500 euros.

Vue en plein écran ©Ryan Spencer / Unsplash

4. Vélo cargo Babboe

"Il y a deux ans, j’ai décidé de me passer de voiture. Hélas, un vélo n’est pas très pratique pour aller faire des courses avec sa fille de bientôt quatre ans. Un vélo cargo Babboe, par contre, c’est fun, pratique et sûr." 1.495 euros.

Vue en plein écran

5. "Exit", de Belinda Bauer

"Comme il n’est pas toujours possible de lire pendant mon temps libre, j’écoute des livres audios en voiture. J’aime les entendre dans la langue de l’auteur." Environ 15 euros.

6. Collection Tom Waits

"J’ai quelques disques et CD de Tom Waits, mais pas toute son œuvre. J’ai grandi avec lui. Il continue à prendre des risques sans perdre son individualité."- 375 euros les 22 CD.

7. Soupmaker Domo

"Une amie m’a raconté qu’elle avait reçu un soupmaker Domo et que, depuis lors, elle ne pouvait plus s’en passer. La soupe est prête en vingt minutes: quelle efficacité!" 89,99 euros.

8. Ticket pour une exposition

"Je voulais aller voir l’expo sur l’hyperréalisme à Tour & Taxis à Bruxelles, mais je n’en ai pas eu l’occasion. Par contre, si on m’offre un ticket, je dois y aller!" Environ 15 euros.

9. Livres de Slavoj Žižek et de Jordan Peterson

Vue en plein écran

"Žižek est un sociologue-philosophe slovène et Peterson, un psychologue clinicien canadien, mais ce sont surtout deux penseurs controversés, et c’est ce qui me plaît, car ça donne matière à réflexion. Je ne suis pas nécessairement d’accord avec eux, mais les lire est un défi." Environ 15 euros.

10. Manteau Furore