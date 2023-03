Recette | Cœurs d’artichauts et salade de crabe

“Voici un exemple d’une petite dégustation aussi simple que délicieuse, car elle réunit deux super produits: l’artichaut et le crabe. Je pense que l’artichaut est l’un des légumes les plus sous-estimés du potager alors qu’il a une saveur originale qui donne du cachet à de multiples préparations, surtout froides. Pour celle-ci, j’ai choisi le violet de Provence, une variété caractérisée par une teinte violacée et une taille moyenne. Ces artichauts sont presque trop beaux pour être mangés; ils sont d’ailleurs souvent utilisés pour faire des bouquets ou décorer un potager.”