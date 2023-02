Recette | Ceviche de bar, vinaigrette aux fruits de la passion

Conseil boisson

Vous pourriez opter pour un sauvignon blanc, mais, en ce mois de Tournée Minérale, cette combinaison fraîche et sans alcool à base de verveine citronnée et de curcuma sera une meilleure idée. Le chef Sang Hoon Degeimbre a conçu cette macération pour L’air du temps (deux étoiles), ainsi que deux variantes pour former la trilogie OSAN. Cette verveine citronnée est à la fois aromatique et sèche (à peine 1,2% de sucre dû au miel d’acacia), autre raison pour laquelle cette boisson s’accorde si bien avec ce plat acide et frais. (JS)