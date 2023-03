Recette | Ceviche de cabillaud aux fruits de la passion, selon Cecilia Edefalk

"White Within" de Cecilia Edefalk

"L'exposition 'Swedish Ecstasy' à Bozar a été une révélation. Elle présente des œuvres d’artistes suédois pour lesquels ésotérisme et spiritualité constituent des outils permettant de dépeindre des mondes parallèles. J’y ai découvert le travail de Hilma af Klint (1862-1944), une mystique Suédoise qui n’a été reconnue qu’après sa mort comme une pionnière de l’abstraction. Je me suis aussi longuement attardé sur 'White Within' de Cecilia Edefalk: la Suédoise a peint cette œuvre gigantesque après avoir vu, dans la ville toscane de San Gimignano, une sculpture du XIVe siècle représentant un ange. Elle déclare avoir eu des visions avec August Strindberg, un écrivain suédois également très présent à Bozar."