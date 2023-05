Recette | Jardinière de primeurs

" Ce plat français , un hommage à l’arrivée des primeurs sur les étals des marchés, sera parfait avec une viande ou un poisson grillés. J’aime travailler les légumes primeurs: ils sont beaux et regorgent de saveur. De plus, il est inutile de les éplucher ou de les découper."

"J’aime préparer des portions généreuses et accommoder les restes le lendemain, comme cette recette: mélangez un peu de coulis de tomate avec les légumes, placez le tout dans un plat et parsemez de fromage râpé avant de le passer au four (préchauffé à 180°C) en mode gril jusqu’à obtenir une belle croûte dorée. C’était un de mes plats habituels quand j’étais responsable de la préparation du repas de la brigade."