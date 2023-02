Recette | Nouilles aux calamars, selon Rashid Johnson

Préparation

Nettoyez les calmars ou faites-les nettoyer par votre poissonnier. Préparez un fumet à partir des parures. Pour ce faire, faites-les sécher au four sur une plaque de cuisson à environ 120 °C, jusqu’à ce que tout soit complètement sec. Recouvrez les parures séchées du calamar d’eau froide, puis laissez-les infuser pendant une heure au point d’ébullition. Filtrez, puis faites réduire le bouillon jusqu’à obtention d’un goût bien concentré. Assaisonnez avec l’encre de seiche.

Faites cuire les nouilles en suivant les instructions figurant sur l’emballage. Faites sauter les calmars dans l’huile de sésame avec la gousse d’ail et le piment. Ajoutez la cébette finement hachée. Déglacez avec le sherry, la sauce soja et le ketjap manis. Au dernier moment, ajoutez la coriandre finement hachée, le jus et le zeste de citron vert. Mélangez avec les nouilles. Disposez la sauce à l’encre de seiche dans l’assiette, puis déposez-y les nouilles.