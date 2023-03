Recette | Tartare de bar, selon Ugo Rondinone

“À la Gladstone Gallery, j’ai découvert une superbe exposition d’Ugo Rondinone. Outre les sculptures peintes, l’artiste suisse présente la série ‘Mattituck’, du nom de son lieu de résidence sur Long Island, dans l’État de New York. Toutes les peintures exposées représentent des couchers de soleil observés depuis sa maison-atelier. Chacune d’entre elles se compose de trois champs colorés d’aquarelle sur toile et porte comme titre la date à laquelle elle a été réalisée: ici, c’est le 8 janvier, une date insignifiante, mais immortalisée à la manière de l’artiste On Kawara.”