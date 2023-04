Recette | Velouté de cresson, anguille fumée et huître

Le chef Nicolas Misera, du restaurant Misera à Anvers, partage ses recettes. Voici son velouté de cresson, anguille fumée et huître...

"Dans ce velouté, les légumes et les herbes sont travaillées crues, ce qui donne une superbe couleur vert vif et beaucoup de saveur. Autre avantage: il est prêt en moins de 10 minutes. Si vous avez des invités, vous pouvez donner à ce velouté une touche festive en y ajoutant une garniture d’anguilles et une huître crue."