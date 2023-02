Recette | Vol-au-vent aux coquillages de la mer du Nord

“J’adore twister les classiques de la cuisine belgo-française! Cette garniture de fruits de mer est plus facile et plus rapide à préparer que l’originale, au poulet et aux boulettes de veau. Pour la sauce, je préfère préparer une bisque rapide qui met en valeur les riches saveurs salines des coquillages plutôt que de me contenter d’un simple bouillon.”