Sarah Parent, CEO de Go Forest: "Le samedi est synonyme de soin de soi et de développement personnel"

Le samedi de Sarah Parent, cofondatrice et CEO (Chief Ecological Officer) de Go Forest: s’accorder une grasse matinée, avancer dans l'écriture de son livre et partager un bon restaurant entre amis.

Sarah Parent (35 ans) Cofondatrice de Go Forest, Go Ocean et Go Smart Digital.

A remporté le Womed Award.

Cheffe d’entreprise prometteuse de Flandre 2021.

"Le samedi est synonyme de soin de soi et de développement personnel." Cette semaine a été marquée par le lancement d’Auction for nature de Retopia, le projet porté par Sarah Parent (33 ans) et l’artiste Arne Quinze pour la protection de la forêt amazonienne. Elle a fondé Go Forest en 2020 et, un an plus tard, elle remportait le Womed Award de Cheffe d’entreprise prometteuse de Flandre. "L’idée vient en partie de feu l’entrepreneur Philip Cracco: rendre à la planète ce qu’elle nous donne, avec un bénéfice pour les entreprises. Mon cofondateur, CO2logic, fournit l’expertise nécessaire à la reforestation et je propose des campagnes. Nous suivons les arbres à l’aide de satellites, de drones et de l’IA. Je crois plus à l’action de mille petites entreprises motivées qu’en trois grandes entreprises parfaites."

Publicité

L’année dernière, le groupe suisse South Pole, la plus grande société de conseil en matière de projets climatiques, a acquis une participation de 50% dans le capital de Go Forest. Depuis, Sarah Parent a créé deux autres start-ups: Go Ocean pour les océans et Go Smart Digital pour aider les PME à réduire leur empreinte numérique.

© Eva Beeusaert

10h30 | "En semaine, je travaille comme une folle, mais le samedi, je fais la grasse matinée."

11h15 | "Au marché de Renaix, je fais mes courses pour la semaine. J’ai mes petites habitudes. Au supermarché, les framboises viennent du Maroc, mais ici, on trouve des produits locaux moins emballés. Il y a un excellent boulanger de Courtrai qui vend des gaufres toutes chaudes et du choco maison. Quand je ne vais pas au marché, je passe des couques surgelées au four."

13h00 | "Je mange ce que j’ai acheté. Je ne suis pas du genre à prendre un petit déjeuner. En semaine, je me lève et je démarre directement. Je consulte mon compte LinkedIn. Manger sans rien faire, ce n’est pas mon truc."

14h00 | "Je bavarde avec ma mère sur la Promenade des sorcières et aux alentours d’Ellezelles, au Pays des Collines. En semaine, je fais trop peu d’exercice et bien que je défende la nature, je n’y passe pas suffisamment de temps à mon goût."

16h30 | "Je m’installe à mon bureau à la maison pour faire ce que je n’ai pas pu terminer pendant la semaine. Et depuis quatre mois, je travaille sur mon livre qui sortira en septembre. Le samedi, j’ai l’espace mental nécessaire."

Go Forest a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en plantant des arbres.

19h00 | "Je me prépare à mon aise. C’est un moment très agréable. Le vendredi est une journée frénétique, principalement dominée par des engagements sociaux, alors que le samedi, je peux lever le pied, même si je fais pas mal de choses. Je suis assez occupée, c’est un peu mon problème."

20h00 | "C’est l’heure de sociabiliser Il y a beaucoup de monde autour de moi, dont cinq très bons amis avec lesquels je vais souvent dans un chouette restaurant. Je n’ai pas l’âme d’une cuisinière, mais les préparations véganes que les chefs créent me fascinent et j’adore découvrir des endroits fancy. J’adore les adresses pas chic mais cool: Tero à Saint-Gilles, Le John à Anvers et Publiek et Kruidtuin à Gand sont mes préférés. À la maison, je mange presque toujours un repas végétarien, mais au restaurant, je prends de la viande et du poisson. Je trouve que c’est la meilleure façon de les apprécier."

23h30 | "Après le dîner, nous nous retrouvons dans un bar. En semaine, je ne bois généralement pas d’alcool, même si je me laisse parfois tenter par un verre de rosé. Mon plaisir coupable? Un verre de Baileys avec des glaçons. Ces derniers temps, j’essaie de rentrer à la maison à l’heure, afin d’être en forme pour continuer à travailler le dimanche. Sur le chemin du retour, j’aime écouter de la nouvelle musique ou des classiques, comme Hans Zimmer. Je mets la musique à fond, c'est ma méthode pour rester éveillée."