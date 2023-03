Sortie culturelle: le photographe Rankin exposé à Knokke

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez certainement ses photos. Rankin, soit John Rankin Waddell, a vu défiler les plus grandes stars devant son objectif au cours des 30 dernières années: les Rolling Stones, Björk, Madonna, Kate Moss, Naomi Campbell, Kendall Jenner et même la reine Elizabeth II. Ses portraits sont rebelles et glossy, glamour et audacieux ou, comme le décrivait un journaliste britannique, "high-gloss, highly sexed and hyper-perfect".

Le 25 mars, une exposition consacrée à son œuvre de photographe, cinéaste et directeur artistique sera inaugurée au Centre Culturel Scharpoord à Knokke. On pourra y découvrir les images que Rankin a réalisées pour Dazed & Confused, le magazine indie qu’il a cofondé en 1991 et qui brouillait les frontières entre musique, mode, cinéma, art et culture jeune. Ce qui n’était au départ qu’une simple affiche en noir et blanc pliée en quatre est rapidement devenu un magazine en couleur distribué dans les boîtes de nuit les plus branchées de Londres.