Un samedi avec l'acteur Matteo Simoni | " Je ne suis pas du genre FOMO"

"En Flandre, le samedi est rarement un jour de tournage, parce que c’est plus cher." Actuellement, Matteo Simoni (36 ans) joue dans 'Wil', un film de Tim Mielants basé sur un roman de Jeroen Olyslaegers et qui sera en salles le 27 septembre . "J’avais lu beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale, mais je n’imaginais pas la vie quotidienne sous l’occupation. Carl Joos et Tim ont écrit un scénario génial, auquel Jeroen Olyslaegers a apporté la touche finale. Stef Aerts et moi jouons deux agents de police qui tentent de survivre à la guerre. Stef et moi sommes amis depuis que nous nous sommes rencontrés au Studio Herman Teirlinck." Au début de l’année, l’acteur a décroché un Ensor pour le rôle de Dennis Black Magic dans 'Zillion' . L’été dernier, il a joué un père célibataire dans 'Milano', le premier film de Christina Vandekerckhove, qui sortira à l’automne 2024.

9h30 | "Notre fille se lève et saute dans notre lit. Giulia a trois ans et demi et dort très bien. Le samedi est généralement un jour de congé. Il arrive qu’il y ait un tournage le vendredi soir, parfois jusqu’à 6 heures du matin et alors, je ne parviens pas toujours à m’acclimater. Après un projet comme 'Wil', j’ai l’esprit libre, ce qui me permet de commencer la journée en toute tranquillité. De préférence avec ma compagne, ma fille et les personnes avec lesquelles je peux être moi-même. Et surtout, on ne parle pas du travail!"