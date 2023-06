Bart Roman (WeCanDance) | "Après 15 ans de vie nocturne, j’ai eu ma dose de rock ‘n’roll"

Le samedi de Bart Roman, fondateur du festival WeCanDance à Zeebruges: un bain à 2,5°C, faire des descentes techniques et griller des abats.

"Mon samedi est totalement différent des autres jours. Le plan, c’est de ne pas avoir de plan", raconte Bart Roman. Durant les deux premiers week-ends d’août, il organise pour la dixième fois le festival WeCanDance à Zeebruges. "À l’époque, j’organisais déjà de petites beach parties sur la côte, mais le public en voulait plus. Pendant mes vacances, je me rendais à des festivals à l’étranger: Burning Man et surtout Calvi on the Rocks en Corse m’ont beaucoup inspiré."

WeCanDance est passé de 5.500 à 58.500 visiteurs. "En plus des sept scènes, il y a des options de restauration, notamment de Mission Masala, Frites Ateliers et Bar Bask. Nous accordons également une grande attention à la mode et au design, cette année sur le thème ‘Sea, Sand & Sun’. Les visiteurs font toujours un effort pour leur tenue."

De 2003 à 2009, Roman a dirigé le temple de la danse Culture Club à Gand. Par la suite, il gérait ses propres boîtes de nuit à Gand, Knokke et Anvers, ainsi que des restaurants et des bars éphémères. Il est cofondateur de Line-Up.

Bart Roman, a fondé le festival WeCanDance à Zeebruges. © Anthony Dehez

"Je suis d’un naturel optimiste. Même s’il y a beaucoup de jours sombres, la vie est vraiment belle." Bart Roman