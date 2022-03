Deux pionniers des forêts nourricières en Belgique

Des champignons aux herbes aromatiques, en passant par les mûres, les pommes et les abricots: on récolte toute l’année. Le jardin d’Eden? Non, juste la forêt nourricière, dernière tendance outdoor. Entretien avec deux pionniers belges à propos de leur petit coin de nature regorgeant de poires, de cerises, de noisettes et d’orties. "Les huit premières années, il faut surtout attendre."