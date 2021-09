Tendances & Envies: un avant-goût de l’automne

Des débuts en Haute Couture, des (ré)ouvertures, les tenues de la suite de la série "Sex and the City"... L'automne en un clic avec notre coup d'oeil des tendances de la rentrée.

News | Shopping preppy

Le label français de mode homme De Fursac vient d’ouvrir sa première succursale en Belgique, un "one stop shop" pour ceux qui ne jurent que par le tradi chic, entre costumes nickel la semaine et les polos-chinos impecs le week-end. Et c’est l’expert en vintage et éditeur de magazine lifestyle, Gauthier Borsarello, qui en a pris la direction artistique.

Vue en plein écran Le label français de mode homme De Fursac vient d’ouvrir sa première succursale en Belgique. ©De Fursac

De Fursac, avenue Louise 42 à 1050 Bruxelles. www.defursac.fr

Zoom | Artspiration

Vue en plein écran Christian Wijnants a été inspiré par le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers pour sa collection AW 21. ©Lennert Madou

Au moment où les créateurs imaginaient l’automne-hiver 2021, le monde était sous le signe des confinements et des sévères restrictions de voyage. Ils se sont donc inspirés de l’art local.

Ode à l’œil de Martin Margiela pour la déconstruction, les broderies délicates et les cols larges de Meryll Rogge qui évoquent également le maître hollandais Frans Hals et la façon dont la créatrice a redécouvert les musées de Bruges.

Le public attend avec impatience la réouverture du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers, mais Christian Wijnants a déjà pu s’en inspirer: on le voit dans les nuances chaudes (des cimaises) des pierres précieuses et dans le jeu des lignes (des chevrons) de sa collection. Pour compléter le concept, il a filmé la collection dans le musée, encore vide.

Word of mouth "Si l’on peut définir une certaine identité anversoise de la mode belge, est-il légitime de l’y réduire?" Dans le livre Brussels Touch, l’historienne de la mode et curatrice Lydia Kamitsis explique pourquoi les créateurs de mode bruxellois méritent une place à eux dans la mode belge et n’ont rien à envier à leurs collègues anversois. Le livre accompagne l’exposition éponyme, jusqu’au 15 mai 2022 au Musée Mode & Dentelle à Bruxelles.

News | C'est pour bientôt

Les événements mode à surveiller de près.

Nouvelle philosophie

L’annonce a fait grand bruit: après trois ans et demi d’absence, Phoebe Philo, la légendaire directrice artistique de la maison Celine, revenait dans le circuit. La Britannique et son époux lancent leur label dont ils gardent la majorité des parts, avec le soutien financier de LVMH. Quel suspense! Patience, de plus amples informations devraient suivre au début de l’année prochaine.

Vue en plein écran Phoebe Philo, la légendaire directrice artistique de la maison Celine.

2. Ladies, Sex and the City is back!

Breaking news: And Just Like That, la suite de Sex and the City de HBO est en marche! La date de sortie n’est pas encore connue, mais les tenues de Carrie Bradshaw et de ses deux acolytes (Samantha Jones ayant déclaré forfait) font déjà le tour du monde: le compte @justlikethatcloset décortique les pièces des looks vus sur le plateau de tournage et affiche déjà plus de 85.000 abonné(e)s.

3. Gucci, the movie

Avec une sortie prévue le 24 novembre, coïncidant avec les 100 ans de la maison florentine, le film "House of Gucci" porte plus sur le "killer instinct" d’un membre de la "famiglia" que sur les "killer outfits" qui ont fait la renommée de Gucci. Lady Gaga et Adam Driver se donnent ainsi la réplique dans le nouveau film de Ridley Scott, inspiré de faits réels et qui promet d’être tout de même l’événement de l’automne.

Zoom | Golden years Nos années vingt seront-elles aussi folles que les roaring twenties? Quoi qu’il en soit, les tenues assorties à cette époque, que l’on espère dorée, sont déjà en boutique.

News | Le bal des débutants

Ces créateurs ayant un lien avec la Belgique lancent une nouvelle collection.

Vue en plein écran Depuis des mois, grâce à ses stories Instagram, les fans se régalent de sneak previews de l’arrivée chez Alaïa de Pieter Mulier (collection Spring 22). ©Alaïa

Pieter Mulier & Alaïa

Bustes, photos d’archives et selfies dans l’atelier: depuis des mois, grâce à ses stories Instagram, les fans se régalent de sneak previews de l’arrivée chez Alaïa de Pieter Mulier. L’été dernier, trois ans et demi après le décès d’Azzedine Alaïa, le Belge a présenté sa première collection pour la légendaire maison française. Après avoir été pendant des années le bras droit de Raf Simons, Mulier joue la partition du premier violon chez Alaïa.

2. Glenn Martens & Diesel

Glenn Martens est le premier directeur artistique de Diesel en 43 ans d’histoire de la marque. Dès sa première collection, la signature qui a donné ses lettres de noblesse au label Y/Project est aussi nette qu’affûtée: on retrouve évidemment beaucoup de jeans, avec un caractère surréaliste et même un brin subversif – en effet, que penser des sex toys en verre que les influenceurs ont reçu joint à leur invitation?

Vue en plein écran Dans la nouvelle collection "SS22" de Diesel, on retrouve, évidemment, beaucoup de jeans, avec un caractère surréaliste et même un brin subversif. ©Diesel

3. Demna Gvasalia & Balenciaga Haute Couture

Balenciaga dans la haute couture après un hiatus de 53 ans? Que nous réserve donc Demna Gvasalia? Cette première collection haute couture est un élégant hommage à Cristóbal Balenciaga, rendu avec des tissus techniques très contemporains. L’ex-élève de l’Académie de la mode d’Anvers explique dans un podcast de Suzy Menkes pourquoi ce choix n’était pas une lubie passagère.

Vue en plein écran Balenciaga Couture Fall 21: cette première collection haute couture est un élégant hommage à Cristóbal Balenciaga. ©Balenciaga

Zoom | Le losange

Enfin un nouveau venu dans l’univers des motifs géométriques! Cette saison, imprimés écossais, carreaux Vichy et damiers sont rejoints par les losanges, un motif accrocheur qui a séduit aussi bien des marques cool pour homme (Casablanca), des jeunes labels de fashionistas (Nanushka) et des icônes du luxe (Dior).