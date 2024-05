5 raisons de se réjouir du come-back du kitsch

Ce vernis de durabilité du vintage fait qu’il est aujourd’hui très tendance de décorer son intérieur avec des objets de seconde main. Et comment montrer qu’un objet est vintage? Optez pour une pièce d’une forme résolument originale, comme une coupe à fruits en forme d’ananas. Autrement dit, du vintage de caractère.

Les fabricants d’objets ont également remarqué cette tendance et s’inspirent désormais du design expressif des années 60, 70 et 80. En résumé, le vintage devient un langage formel, de sorte qu’il est de plus en plus difficile de déterminer à première vue si un objet est neuf ou hérité de sa mamie.

Lire aussi Découvrez l'appartement de ce collectionneur de design à Montmartre

Le vintage devient un langage formel: le neuf s’en inspire et il devient extrêment difficile de différencier les deux.

03. Coup de fouet mental

Bref, le kitsch rend heureux.

Bien qu’Ikea ne se soit jamais positionné comme fournisseur de kitsch, le géant de l’ameublement constate une demande croissante pour des pièces uniques et expressives. Chaque année, l’entreprise suédoise envoie une équipe à travers le monde pour interroger des familles et des célibataires au sujet de ce qu’ils apprécient le plus dans leur habitation, la manière d’utiliser leur espace et ce qui leur manque dans leur intérieur. Toutes ces appréciations sont compilées dans un dossier, "Life At Home Report".

Ce qui est frappant dans l’édition 2023 de ce rapport, c’est que les statistiques indiquent clairement que ceux qui expriment leur personnalité dans leur déco sont deux fois plus heureux que ceux qui ne le font pas. Rien ne traduit mieux l’esprit "je ne prends pas la vie au sérieux" qu’une lampe en forme de pastèque ou un pichet en forme de grenouille. Bref, le kitsch rend heureux.

Lire aussi Des hôtels proches de chez vous pour voyager au Japon ou dans les années 70

04. L’IA élargit l’horizon visuel

La génération Z, soit ceux qui sont nés entre 1997 et 2012, est aussi qualifiée de "génération visuelle" par les sociologues, car ces jeunes gens ont grandi dans un environnement de stimuli visuels incessants: YouTube, Instagram, Snapchat, Pinterest... chaque jour, ils sont exposés à des milliers de nouvelles images.

Par conséquence, ils ne s’étonnent plus autant devant des objets qui semblent "différents" de ce à quoi ils sont habitués: lorsqu’on grandit dans un monde où le pape peut être représenté avec une doudoune rose par l’intelligence artificielle, un vase en forme de poisson ne suscite pas de surprise. Bref: l’IA et les médias numériques ont considérablement élargi l’horizon visuel au cours de ces dernières années.

Morgane Van Marcke a créé et lancé "Ceremony tableware", sa marque d’art de la table, lors de la pandémie. © Ceremony Tableware

05. Parce que Pinterest le dit

Aujourd’hui, même découper des photos dans les magazines peut être perçu comme kitsch. En effet, les créatifs un tant soit peu modernes ont depuis longtemps adopté la plateforme d’inspiration numérique Pinterest. L’avantage de cette dernière réside dans le fait qu’elle est une mine de données indiquant l’évolution des tendances dans le monde de la décoration d’intérieur. Ainsi, la plateforme a vu les recherches concernant le kitsch augmenter de 75% en 2023.

Les principaux domaines dans lesquels le kitsch est recherché sont, d’une part, les mariages (plus 100%!) et, d’autre part, les cuisines (plus 75%), ce qui a d’ailleurs mené à la création d’un nouveau terme dans le secteur de la décoration, "Kitschens", soit des cuisines aménagées avec une bonne dose de kitsch.